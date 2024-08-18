«РВ»: российские войска совершили мощный прорыв под Угледаром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, противостояние, военные, солдаты, война, подготовка, конфликт, вооруженные силы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, строй, солдат, мобилизация, сво, военный, боевой порядок
С северо-востока город Угледар блокирован Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска совершили мощный прорыв под Угледаром. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z».

«Фиксируется крупное продвижение у ВС РФ под Угледаром на Южно-Донецком направлении. Там российские войска перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному. Таким образом с северо-востока город Угледар блокирован», — пишут в telegram-канале «Операция Z».

Ранее сообщалось, что на тот момент российские военные сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротацию в районах Угледара, Елизаветовки, Макаровки, Луговского и Дорожнянки. Были поражены пункты живой силы и техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска совершили мощный прорыв под Угледаром. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z». «Фиксируется крупное продвижение у ВС РФ под Угледаром на Южно-Донецком направлении. Там российские войска перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному. Таким образом с северо-востока город Угледар блокирован», — пишут в telegram-канале «Операция Z». Ранее сообщалось, что на тот момент российские военные сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротацию в районах Угледара, Елизаветовки, Макаровки, Луговского и Дорожнянки. Были поражены пункты живой силы и техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...