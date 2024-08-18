Армия и оружие «РВ»: российские войска совершили мощный прорыв под Угледаром 18 августа 2024 в 12:43 Размер текста - 17 + С северо-востока город Угледар блокирован Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска совершили мощный прорыв под Угледаром. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z». «Фиксируется крупное продвижение у ВС РФ под Угледаром на Южно-Донецком направлении. Там российские войска перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному. Таким образом с северо-востока город Угледар блокирован», — пишут в telegram-канале «Операция Z». Ранее сообщалось, что на тот момент российские военные сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротацию в районах Угледара, Елизаветовки, Макаровки, Луговского и Дорожнянки. Были поражены пункты живой силы и техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские войска совершили мощный прорыв под Угледаром. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z». «Фиксируется крупное продвижение у ВС РФ под Угледаром на Южно-Донецком направлении. Там российские войска перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному. Таким образом с северо-востока город Угледар блокирован», — пишут в telegram-канале «Операция Z». Ранее сообщалось, что на тот момент российские военные сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротацию в районах Угледара, Елизаветовки, Макаровки, Луговского и Дорожнянки. Были поражены пункты живой силы и техники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям