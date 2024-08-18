Российские войска совершили мощный прорыв под Угледаром. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z».
«Фиксируется крупное продвижение у ВС РФ под Угледаром на Южно-Донецком направлении. Там российские войска перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному. Таким образом с северо-востока город Угледар блокирован», — пишут в telegram-канале «Операция Z».
Ранее сообщалось, что на тот момент российские военные сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротацию в районах Угледара, Елизаветовки, Макаровки, Луговского и Дорожнянки. Были поражены пункты живой силы и техники.
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