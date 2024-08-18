Рогов сообщил о поимке боевиков ВСУ, похищавших мирных в Курской области: карта СВО 18 августа

Рогов: ВС РФ поймали боевиков ВСУ, похищавших мирных в Курской области

18 августа 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

ВС РФ в Курской области поймали боевиков ВСУ, похищавших мирных, и уничтожили 11 единиц техники и два миномета противника Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные Силы РФ захватили в плен солдата ВСУ, обвиняемого в похищении мирных жителей в Курской области. Видео опубликовал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. В Курской области за прошедшие сутки ВС РФ также уничтожили 11 единиц техники и два миномета ВСУ. В то же время на правом берегу Днепра подразделения БПЛА ульяновских десантников уничтожили три внедорожника ВСУ. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Курская область В плен взят солдат ВСУ, похищавший мирных жителей Вооруженные Силы РФ захватили в плен солдата ВСУ, который участвовал в похищении мирных жителей в Курской области. Видео опубликовал Владимир Рогов. Допрос украинских боевиков провел заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов. У пленных военных также изъяли кадры с экшен-камер, на которых видно, как боевики ВСУ погружают гражданских и срочников на машины на окраине Суджи. Уничтожение техники ВСУ подразделением «Ахмат» Алаудинов сообщил о ликвидации 11 единиц техники и двух минометов ВСУ в Курской области. Действия проходили совместно с бойцами второй бригады спецназовцев и Силами специальных операций РФ. Замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ уточнил, что на данном направлении ликвидировано более 50 бойцов Украины. БТР ВСУ уничтожен боеприпасом «Ланцет» ВС РФ ударили по бронетранспортеру ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет» в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. БТР был выявлен разведывательным подразделением и уничтожен после подтверждения цели. Атака вертолета Ми-28НМ на скопление войск ВСУ Экипаж российского вертолета Ми-28НМ ударил неуправляемыми авиационными ракетами по живой силе и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Там же отметили, что после атаки экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр и вернулся на базу. Уничтожение техники ВСУ десантниками с помощью квадрокоптеров Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ульяновских десантников уничтожили три внедорожника ВСУ на правом берегу Днепра. Операция проводилась при помощи квадрокоптеров с прикрепленными боеприпасами. Боевая работа ведется как днем, так и ночью с использованием тепловизионной аппаратуры. Действия Восточной группировки войск Российские военные сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротацию в районах Угледара, Елизаветовки, Макаровки, Луговского и Дорожнянки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны. Уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ операторами FPV-дронов Операторы FPV-дронов группировки «Днепр» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. Согласно заявлению Минобороны РФ, подразделения отдельного гвардейского мотострелкового соединения активно используют FPV-дроны для нанесения точных ударов по военным объектам. Потери ВСУ за сутки по данным Восточной группировки войск Бойцы группировки войск «Восток» уничтожили за сутки было свыше 105 военнослужащих ВСУ. По информации начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, ВС РФ также уничтожили два пункта боепитания и технику противника, среди которой: гаубица «Мста-Б», восемь единиц автомобильной техники, три БПЛА. Отражение атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области Российские силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев. Инцидент произошел на западе области около 01:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные Силы РФ захватили в плен солдата ВСУ, обвиняемого в похищении мирных жителей в Курской области. Видео опубликовал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. В Курской области за прошедшие сутки ВС РФ также уничтожили 11 единиц техники и два миномета ВСУ. В то же время на правом берегу Днепра подразделения БПЛА ульяновских десантников уничтожили три внедорожника ВСУ. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Вооруженные Силы РФ захватили в плен солдата ВСУ, который участвовал в похищении мирных жителей в Курской области. Видео опубликовал Владимир Рогов. Допрос украинских боевиков провел заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов. У пленных военных также изъяли кадры с экшен-камер, на которых видно, как боевики ВСУ погружают гражданских и срочников на машины на окраине Суджи. Алаудинов сообщил о ликвидации 11 единиц техники и двух минометов ВСУ в Курской области. Действия проходили совместно с бойцами второй бригады спецназовцев и Силами специальных операций РФ. Замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ уточнил, что на данном направлении ликвидировано более 50 бойцов Украины. ВС РФ ударили по бронетранспортеру ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет» в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. БТР был выявлен разведывательным подразделением и уничтожен после подтверждения цели. Экипаж российского вертолета Ми-28НМ ударил неуправляемыми авиационными ракетами по живой силе и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Там же отметили, что после атаки экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр и вернулся на базу. Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ульяновских десантников уничтожили три внедорожника ВСУ на правом берегу Днепра. Операция проводилась при помощи квадрокоптеров с прикрепленными боеприпасами. Боевая работа ведется как днем, так и ночью с использованием тепловизионной аппаратуры. Российские военные сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротацию в районах Угледара, Елизаветовки, Макаровки, Луговского и Дорожнянки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны. Операторы FPV-дронов группировки «Днепр» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. Согласно заявлению Минобороны РФ, подразделения отдельного гвардейского мотострелкового соединения активно используют FPV-дроны для нанесения точных ударов по военным объектам. Бойцы группировки войск «Восток» уничтожили за сутки было свыше 105 военнослужащих ВСУ. По информации начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, ВС РФ также уничтожили два пункта боепитания и технику противника, среди которой: гаубица «Мста-Б», восемь единиц автомобильной техники, три БПЛА. Российские силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев. Инцидент произошел на западе области около 01:00.