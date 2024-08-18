Путин прилетел в Баку с двухдневным визитом

Президент России Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом. Самолет российского лидера встречали представители властей Азербайджана.
В Азербайджане Путина ожидает насыщенная программа. В понедельник, 19 августа, он возложит венки к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу «Вечный огонь». Официальная встреча с Ильхамом Алиевым пройдет в резиденции «Загульба». Лидеры обсудят российско-азербайджанские отношения, стратегическое партнерство и актуальные международные проблемы. По итогам встречи будут подписаны несколько совместных документов.
Ранее политолог, пресс-секретарь президента страны в 1993—1994 годах Тофик Аббасов пояснил URA.RU, что предстоящую встречу глав государств можно считать деловым саммитом. Визит Путина имеет большое значение на фоне напряженной ситуации в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.