Путин прилетел в Баку с двухдневным визитом

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин прибыл в Баку Фото:

Президент России Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом. Самолет российского лидера встречали представители властей Азербайджана.

В Азербайджане Путина ожидает насыщенная программа. В понедельник, 19 августа, он возложит венки к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу «Вечный огонь». Официальная встреча с Ильхамом Алиевым пройдет в резиденции «Загульба». Лидеры обсудят российско-азербайджанские отношения, стратегическое партнерство и актуальные международные проблемы. По итогам встречи будут подписаны несколько совместных документов.

Ранее политолог, пресс-секретарь президента страны в 1993—1994 годах Тофик Аббасов пояснил URA.RU, что предстоящую встречу глав государств можно считать деловым саммитом. Визит Путина имеет большое значение на фоне напряженной ситуации в регионе.

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Президент России Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом. Самолет российского лидера встречали представители властей Азербайджана. В Азербайджане Путина ожидает насыщенная программа. В понедельник, 19 августа, он возложит венки к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу «Вечный огонь». Официальная встреча с Ильхамом Алиевым пройдет в резиденции «Загульба». Лидеры обсудят российско-азербайджанские отношения, стратегическое партнерство и актуальные международные проблемы. По итогам встречи будут подписаны несколько совместных документов. Ранее политолог, пресс-секретарь президента страны в 1993—1994 годах Тофик Аббасов пояснил URA.RU, что предстоящую встречу глав государств можно считать деловым саммитом. Визит Путина имеет большое значение на фоне напряженной ситуации в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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