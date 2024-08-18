Путин прилетел в Баку с двухдневным визитом

18 августа 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Путин прибыл в Баку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом. Самолет российского лидера встречали представители властей Азербайджана. В Азербайджане Путина ожидает насыщенная программа. В понедельник, 19 августа, он возложит венки к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу «Вечный огонь». Официальная встреча с Ильхамом Алиевым пройдет в резиденции «Загульба». Лидеры обсудят российско-азербайджанские отношения, стратегическое партнерство и актуальные международные проблемы. По итогам встречи будут подписаны несколько совместных документов. Ранее политолог, пресс-секретарь президента страны в 1993—1994 годах Тофик Аббасов пояснил URA.RU, что предстоящую встречу глав государств можно считать деловым саммитом. Визит Путина имеет большое значение на фоне напряженной ситуации в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом. Самолет российского лидера встречали представители властей Азербайджана. В Азербайджане Путина ожидает насыщенная программа. В понедельник, 19 августа, он возложит венки к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу «Вечный огонь». Официальная встреча с Ильхамом Алиевым пройдет в резиденции «Загульба». Лидеры обсудят российско-азербайджанские отношения, стратегическое партнерство и актуальные международные проблемы. По итогам встречи будут подписаны несколько совместных документов. Ранее политолог, пресс-секретарь президента страны в 1993—1994 годах Тофик Аббасов пояснил URA.RU, что предстоящую встречу глав государств можно считать деловым саммитом. Визит Путина имеет большое значение на фоне напряженной ситуации в регионе.