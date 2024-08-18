Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. stock,  stock, Гросси Рафаэль
Гросси в ближайшее время прибудет на Курскую АЭС Фото:

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Гендиректор МАГАТЭ Гросси без промедления отреагировал на российское приглашение посетить Курскую АЭС, безопасность которой оказывается под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны. Он приедет на станцию для оценки ситуации», — подчеркнул Ульянов в своем telegram-канале.

Ранее Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с атакой беспилотника ВСУ на Запорожскую АЭС. Он призвал стороны конфликта к сдержанности.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Гендиректор МАГАТЭ Гросси без промедления отреагировал на российское приглашение посетить Курскую АЭС, безопасность которой оказывается под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны. Он приедет на станцию для оценки ситуации», — подчеркнул Ульянов в своем telegram-канале. Ранее Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с атакой беспилотника ВСУ на Запорожскую АЭС. Он призвал стороны конфликта к сдержанности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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