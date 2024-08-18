Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Гендиректор МАГАТЭ Гросси без промедления отреагировал на российское приглашение посетить Курскую АЭС, безопасность которой оказывается под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны. Он приедет на станцию для оценки ситуации», — подчеркнул Ульянов в своем telegram-канале.
Ранее Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с атакой беспилотника ВСУ на Запорожскую АЭС. Он призвал стороны конфликта к сдержанности.
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