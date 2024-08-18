Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС

18 августа 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Гросси в ближайшее время прибудет на Курскую АЭС Фото: Dean Calma / IAEA Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Гендиректор МАГАТЭ Гросси без промедления отреагировал на российское приглашение посетить Курскую АЭС, безопасность которой оказывается под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны. Он приедет на станцию для оценки ситуации», — подчеркнул Ульянов в своем telegram-канале. Ранее Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с атакой беспилотника ВСУ на Запорожскую АЭС. Он призвал стороны конфликта к сдержанности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Гендиректор МАГАТЭ Гросси без промедления отреагировал на российское приглашение посетить Курскую АЭС, безопасность которой оказывается под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны. Он приедет на станцию для оценки ситуации», — подчеркнул Ульянов в своем telegram-канале. Ранее Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с атакой беспилотника ВСУ на Запорожскую АЭС. Он призвал стороны конфликта к сдержанности.