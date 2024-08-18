Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с женой Мехрибан Алиевой приняли в своей официальной резиденции «Зугульба» президента России Владимира Путина. Встреча прошла в неформальной обстановке за ужином. Такое видео появилось на сайте Кремля.
Резиденция «Зугульба», расположенная на берегу Каспийского моря в 40 километрах от столицы Баку, является местом проведения официальных встреч и мероприятий. Дворец, построенный в 2008 году, сочетает в себе элементы современной архитектуры и традиционного азербайджанского стиля.
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. На встрече с Ильхамом Алиевым они обсудят российско-азербайджанские отношения, стратегическое партнерство и актуальные международные проблемы, а также подпишут несколько совместных документов.
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