Глава Тувы предупредил об эвакуации из-за лесного пожара

19 августа 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

Специалисты Роспотребнадзора проведут заборы проб воздуха Фото: Денис Моргунов © URA.RU В случае необходимости жители Тувы, проживающие в районах с интенсивным задымлением вследствие лесных пожаров, будут эвакуированы в более безопасные районы. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг «Из-за задымленности в Бай-Хааке поручил руководству минздрава Тувы держать наготове транспорт. При необходимости будем вывозить жителей из группы риска, кому по здоровью тяжело находиться в таких условиях», — написал Ховалыг в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что медицинские работники должны особо внимательно относиться к обращениям от населения. Ховалыг также упомянул, что по его просьбе специалисты Роспотребнадзора проведут анализ качества воздуха в селе для оценки степени опасности для здоровья граждан. Из-за лесных пожаров в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Ховалыг сообщал, что в Тандинском районе началась эвакуация детей из лагерей «Чагытай», «Орленок» и «Байлак». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В случае необходимости жители Тувы, проживающие в районах с интенсивным задымлением вследствие лесных пожаров, будут эвакуированы в более безопасные районы. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг «Из-за задымленности в Бай-Хааке поручил руководству минздрава Тувы держать наготове транспорт. При необходимости будем вывозить жителей из группы риска, кому по здоровью тяжело находиться в таких условиях», — написал Ховалыг в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что медицинские работники должны особо внимательно относиться к обращениям от населения. Ховалыг также упомянул, что по его просьбе специалисты Роспотребнадзора проведут анализ качества воздуха в селе для оценки степени опасности для здоровья граждан. Из-за лесных пожаров в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Ховалыг сообщал, что в Тандинском районе началась эвакуация детей из лагерей «Чагытай», «Орленок» и «Байлак».