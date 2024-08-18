18 августа 2024

Глава Тувы предупредил об эвакуации из-за лесного пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Горит лес. Тюмень, пожар, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Специалисты Роспотребнадзора проведут заборы проб воздуха Фото:

В случае необходимости жители Тувы, проживающие в районах с интенсивным задымлением вследствие лесных пожаров, будут эвакуированы в более безопасные районы. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг

«Из-за задымленности в Бай-Хааке поручил руководству минздрава Тувы держать наготове транспорт. При необходимости будем вывозить жителей из группы риска, кому по здоровью тяжело находиться в таких условиях», — написал Ховалыг в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что медицинские работники должны особо внимательно относиться к обращениям от населения. Ховалыг также упомянул, что по его просьбе специалисты Роспотребнадзора проведут анализ качества воздуха в селе для оценки степени опасности для здоровья граждан.

Из-за лесных пожаров в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Ховалыг сообщал, что в Тандинском районе началась эвакуация детей из лагерей «Чагытай», «Орленок» и «Байлак».

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В случае необходимости жители Тувы, проживающие в районах с интенсивным задымлением вследствие лесных пожаров, будут эвакуированы в более безопасные районы. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг «Из-за задымленности в Бай-Хааке поручил руководству минздрава Тувы держать наготове транспорт. При необходимости будем вывозить жителей из группы риска, кому по здоровью тяжело находиться в таких условиях», — написал Ховалыг в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что медицинские работники должны особо внимательно относиться к обращениям от населения. Ховалыг также упомянул, что по его просьбе специалисты Роспотребнадзора проведут анализ качества воздуха в селе для оценки степени опасности для здоровья граждан. Из-за лесных пожаров в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Ховалыг сообщал, что в Тандинском районе началась эвакуация детей из лагерей «Чагытай», «Орленок» и «Байлак».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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