Ален Делон: лучшие фильмы секс-символа XX века

В своем доме во Франции в возрасте 88 лет скончался легендарный актер французского кино Ален Делон. Он считается секс-символом XX века. Его имя стало нарицательным для определения мужской красоты. Делон мастерски играл крутых парней с криминальным прошлым и сложные характерные роли, и снялся в более чем ста фильмах. Самые необычные роли Делона — в подборке на URA.RU.
Барон в фильме «Любовь Свана» (1983), реж. Фолькер Шлендорф
Главная роль в фильме «Любовь Свана» досталась Джереми Айронсу. Делон появляется на втором плане — он играет роль эксцентричного и порочного барона де Шарлю. Барон давно не верит в любовь, каждая новая неудачная попытка только укрепляет на его лице ироничную великосветскую скуку. Но именно он остается со Сваном до последних минут фильма, где оба прощаются друг с другом, пережитыми страстями и прекрасной эпохой.
Террорист в фильме «Убийство Троцкого» (1972), реж. Джозеф Лоузи
Рамон Меркадер — невыдуманный убийца в галерее сыгранных Делоном убийц. Этот фильм стал первой совместной работой Делона и британского режиссера Джозефа Лоузи. Правда опыт сотрудничества был не самый приятный.
«Убийство Троцкого» — не реконструкция реальный событий, а вспыхивающая отдельными эпизодами фантазия. Меркадер большую часть фильма скрывается под другим именем и превращается практически в персонажа Достоевского.
Профессор в фильме «Первая ночь покоя» (1972), реж. Валерио Дзурлини
У итальянского режиссера Дзурлини Делон сыграл еще одну необычную роль. Профессор филологии Даниеле Доминичи — это неопрятный мужчина в старом свитере и верблюжьем пальто. Этот образ далек от утвердившегося за актером статуса секс-символа.
Депрессию и одиночество усиливает брак с женщиной, которую он давно не любит. Свою тоску профессор топит в азартных играх и загулах. Его могли спасти отношения с юной ученицей лицей, но эта связь обречена с самого начала. Долгожданный покой герой обретает только в смерти.
Инспектор полиции в «Тегеран-43» (1980), реж. Александр Алов и Владимир Наумов
Фильм «Тегеран-43» с участием Делона стал одним из самых известных шпионских детективов для советской и российской аудитории. В картине мировой звезде удалось убедительно сыграть роль инспектора французской полиции Фоша.
Делона в «Тегеран-43» зрители запомнили за его элегантность и романтические сцены с Наталией Белохвостиковой. Фильм не только получил главный приз Московского кинофестиваля, но и привлек в кинотеатры огромное количество зрителей.
Дезертир в фильме «Непокоренный» (1964), реж. Ален Кавалье
Фильм «Непокоренный» с Делоном в главной роли не нашел отклика у зрителей и критиков, став провалом в прокате. Главный герой картины — контрактник-дезертир, участник неудачной войны в Алжире, — не смог завоевать симпатии аудитории. Тем не менее, «Непокоренный» стал свидетельством того, как личный опыт и политические взгляды могут объединиться в кинематографе для создания мощного послания, даже если оно не находит широкого отклика у аудитории.
Убийца в фильме «Самурай» (1967), реж. Жан-Пьер Мельвиль
С 1967 года фильм «Самурай» остается одним лучших кинолент в истории. Как говорили критики, можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и молчаливого Алена Делона. Так они подчеркивали, что присутствие актера играет ключевую роль в фильме.
Главный герой, сыгранный Делоном, стал символом эпохи и примером для многих актеров. Его персонаж — сочетание харизмы и загадочности — он привлекает внимание как женской, так и мужской аудитории. Критики и зрители считают эту роль одной из лучших в карьере актера.
Зорро в авантюрном вестерне «Зорро» (1975), реж. Дуччо Тессари
Это классическая история о благородном разбойнике, который пытается защищать бедных и обездоленных от тирании. Делон играет в фильме Дона Диего де ла Вега (Зорро). Делон смог придать этому знакомому персонажу свой шарм и элегантность.
Авантюрист Диего сопровождает своего друга Мигуэля в испанские колонии, где тот должен получить пост губернатора Нового Арагона. Но становится свидетелем его убийства. Желая отомстить за друга, Диего забирает бумаги Мигуэля и выдает себя за губернатора.
Болезнь, эвтаназия и смерть Алена Делона
Проблемы со здоровьем у Делона начались в 2019 году, когда он перенес инсульт. Актеру сделали операцию, после чего он проходил лечение во французских и швейцарских клиниках. Делон смог быстро восстановиться и даже посетил Каннский фестиваль, где ему вручили «Золотую пальмовую ветвь».
Весной 2022 года появилась информация, что звезда французского кино желает сделать эвтаназию. Актер плохо себя чувствовал — инсульт спровоцировал рак и развитие болезни Альцгеймера. Ситуация осложнялась психологическим состоянием актера — Делон тяжело переживал смерть супруги Натали Бартелеми и друга Жан-Поля Бельмондо. Позднее от идеи эвтаназии актер отказался.
18 августа 2024 года французское издание Le Figaro сообщило о смерти Делона. Французский актер скончался в окружении близких. Ему было 88 лет.
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