Ален Делон: лучшие фильмы секс-символа XX века

В своем доме во Франции скончался Ален Делон

19 августа 2024 в 02:24 Размер текста - 17 +

Делон исполнил несколько необычных ролей, многие из которых стали ключевыми Фото: ZEUS/ТАСС В своем доме во Франции в возрасте 88 лет скончался легендарный актер французского кино Ален Делон. Он считается секс-символом XX века. Его имя стало нарицательным для определения мужской красоты. Делон мастерски играл крутых парней с криминальным прошлым и сложные характерные роли, и снялся в более чем ста фильмах. Самые необычные роли Делона — в подборке на URA.RU. Новость по теме Скончался Ален Делон: личная жизнь и известные роли легенды французского кино Барон в фильме «Любовь Свана» (1983), реж. Фолькер Шлендорф Главная роль в фильме «Любовь Свана» досталась Джереми Айронсу. Делон появляется на втором плане — он играет роль эксцентричного и порочного барона де Шарлю. Барон давно не верит в любовь, каждая новая неудачная попытка только укрепляет на его лице ироничную великосветскую скуку. Но именно он остается со Сваном до последних минут фильма, где оба прощаются друг с другом, пережитыми страстями и прекрасной эпохой. Террорист в фильме «Убийство Троцкого» (1972), реж. Джозеф Лоузи Рамон Меркадер — невыдуманный убийца в галерее сыгранных Делоном убийц. Этот фильм стал первой совместной работой Делона и британского режиссера Джозефа Лоузи. Правда опыт сотрудничества был не самый приятный. «Убийство Троцкого» — не реконструкция реальный событий, а вспыхивающая отдельными эпизодами фантазия. Меркадер большую часть фильма скрывается под другим именем и превращается практически в персонажа Достоевского. Делон позирует во время фотосессии на 72-м ежегодном Каннском кинофестивале, в Каннах, Франция, 19 мая 2019 года. Фото: ZEUS/ТАСС Профессор в фильме «Первая ночь покоя» (1972), реж. Валерио Дзурлини У итальянского режиссера Дзурлини Делон сыграл еще одну необычную роль. Профессор филологии Даниеле Доминичи — это неопрятный мужчина в старом свитере и верблюжьем пальто. Этот образ далек от утвердившегося за актером статуса секс-символа. Депрессию и одиночество усиливает брак с женщиной, которую он давно не любит. Свою тоску профессор топит в азартных играх и загулах. Его могли спасти отношения с юной ученицей лицей, но эта связь обречена с самого начала. Долгожданный покой герой обретает только в смерти. Инспектор полиции в «Тегеран-43» (1980), реж. Александр Алов и Владимир Наумов Фильм «Тегеран-43» с участием Делона стал одним из самых известных шпионских детективов для советской и российской аудитории. В картине мировой звезде удалось убедительно сыграть роль инспектора французской полиции Фоша. Делона в «Тегеран-43» зрители запомнили за его элегантность и романтические сцены с Наталией Белохвостиковой. Фильм не только получил главный приз Московского кинофестиваля, но и привлек в кинотеатры огромное количество зрителей. Наталья Белохвостикова (слева) в роли Мари и Ален Делон (справа) в роли инспектора Фоша на съемках фильма «Тегеран-43» режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова Фото: РИА Новости Дезертир в фильме «Непокоренный» (1964), реж. Ален Кавалье Фильм «Непокоренный» с Делоном в главной роли не нашел отклика у зрителей и критиков, став провалом в прокате. Главный герой картины — контрактник-дезертир, участник неудачной войны в Алжире, — не смог завоевать симпатии аудитории. Тем не менее, «Непокоренный» стал свидетельством того, как личный опыт и политические взгляды могут объединиться в кинематографе для создания мощного послания, даже если оно не находит широкого отклика у аудитории. Убийца в фильме «Самурай» (1967), реж. Жан-Пьер Мельвиль С 1967 года фильм «Самурай» остается одним лучших кинолент в истории. Как говорили критики, можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и молчаливого Алена Делона. Так они подчеркивали, что присутствие актера играет ключевую роль в фильме. Главный герой, сыгранный Делоном, стал символом эпохи и примером для многих актеров. Его персонаж — сочетание харизмы и загадочности — он привлекает внимание как женской, так и мужской аудитории. Критики и зрители считают эту роль одной из лучших в карьере актера. Зорро в авантюрном вестерне «Зорро» (1975), реж. Дуччо Тессари Это классическая история о благородном разбойнике, который пытается защищать бедных и обездоленных от тирании. Делон играет в фильме Дона Диего де ла Вега (Зорро). Делон смог придать этому знакомому персонажу свой шарм и элегантность. Авантюрист Диего сопровождает своего друга Мигуэля в испанские колонии, где тот должен получить пост губернатора Нового Арагона. Но становится свидетелем его убийства. Желая отомстить за друга, Диего забирает бумаги Мигуэля и выдает себя за губернатора. Болезнь, эвтаназия и смерть Алена Делона Проблемы со здоровьем у Делона начались в 2019 году, когда он перенес инсульт. Актеру сделали операцию, после чего он проходил лечение во французских и швейцарских клиниках. Делон смог быстро восстановиться и даже посетил Каннский фестиваль, где ему вручили «Золотую пальмовую ветвь». Весной 2022 года появилась информация, что звезда французского кино желает сделать эвтаназию. Актер плохо себя чувствовал — инсульт спровоцировал рак и развитие болезни Альцгеймера. Ситуация осложнялась психологическим состоянием актера — Делон тяжело переживал смерть супруги Натали Бартелеми и друга Жан-Поля Бельмондо. Позднее от идеи эвтаназии актер отказался. 18 августа 2024 года французское издание Le Figaro сообщило о смерти Делона. Французский актер скончался в окружении близких. Ему было 88 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В своем доме во Франции в возрасте 88 лет скончался легендарный актер французского кино Ален Делон. Он считается секс-символом XX века. Его имя стало нарицательным для определения мужской красоты. Делон мастерски играл крутых парней с криминальным прошлым и сложные характерные роли, и снялся в более чем ста фильмах. Самые необычные роли Делона — в подборке на URA.RU. Главная роль в фильме «Любовь Свана» досталась Джереми Айронсу. Делон появляется на втором плане — он играет роль эксцентричного и порочного барона де Шарлю. Барон давно не верит в любовь, каждая новая неудачная попытка только укрепляет на его лице ироничную великосветскую скуку. Но именно он остается со Сваном до последних минут фильма, где оба прощаются друг с другом, пережитыми страстями и прекрасной эпохой. Рамон Меркадер — невыдуманный убийца в галерее сыгранных Делоном убийц. Этот фильм стал первой совместной работой Делона и британского режиссера Джозефа Лоузи. Правда опыт сотрудничества был не самый приятный. «Убийство Троцкого» — не реконструкция реальный событий, а вспыхивающая отдельными эпизодами фантазия. Меркадер большую часть фильма скрывается под другим именем и превращается практически в персонажа Достоевского. У итальянского режиссера Дзурлини Делон сыграл еще одну необычную роль. Профессор филологии Даниеле Доминичи — это неопрятный мужчина в старом свитере и верблюжьем пальто. Этот образ далек от утвердившегося за актером статуса секс-символа. Депрессию и одиночество усиливает брак с женщиной, которую он давно не любит. Свою тоску профессор топит в азартных играх и загулах. Его могли спасти отношения с юной ученицей лицей, но эта связь обречена с самого начала. Долгожданный покой герой обретает только в смерти. Фильм «Тегеран-43» с участием Делона стал одним из самых известных шпионских детективов для советской и российской аудитории. В картине мировой звезде удалось убедительно сыграть роль инспектора французской полиции Фоша. Делона в «Тегеран-43» зрители запомнили за его элегантность и романтические сцены с Наталией Белохвостиковой. Фильм не только получил главный приз Московского кинофестиваля, но и привлек в кинотеатры огромное количество зрителей. Фильм «Непокоренный» с Делоном в главной роли не нашел отклика у зрителей и критиков, став провалом в прокате. Главный герой картины — контрактник-дезертир, участник неудачной войны в Алжире, — не смог завоевать симпатии аудитории. Тем не менее, «Непокоренный» стал свидетельством того, как личный опыт и политические взгляды могут объединиться в кинематографе для создания мощного послания, даже если оно не находит широкого отклика у аудитории. С 1967 года фильм «Самурай» остается одним лучших кинолент в истории. Как говорили критики, можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и молчаливого Алена Делона. Так они подчеркивали, что присутствие актера играет ключевую роль в фильме. Главный герой, сыгранный Делоном, стал символом эпохи и примером для многих актеров. Его персонаж — сочетание харизмы и загадочности — он привлекает внимание как женской, так и мужской аудитории. Критики и зрители считают эту роль одной из лучших в карьере актера. Это классическая история о благородном разбойнике, который пытается защищать бедных и обездоленных от тирании. Делон играет в фильме Дона Диего де ла Вега (Зорро). Делон смог придать этому знакомому персонажу свой шарм и элегантность. Авантюрист Диего сопровождает своего друга Мигуэля в испанские колонии, где тот должен получить пост губернатора Нового Арагона. Но становится свидетелем его убийства. Желая отомстить за друга, Диего забирает бумаги Мигуэля и выдает себя за губернатора. Проблемы со здоровьем у Делона начались в 2019 году, когда он перенес инсульт. Актеру сделали операцию, после чего он проходил лечение во французских и швейцарских клиниках. Делон смог быстро восстановиться и даже посетил Каннский фестиваль, где ему вручили «Золотую пальмовую ветвь». Весной 2022 года появилась информация, что звезда французского кино желает сделать эвтаназию. Актер плохо себя чувствовал — инсульт спровоцировал рак и развитие болезни Альцгеймера. Ситуация осложнялась психологическим состоянием актера — Делон тяжело переживал смерть супруги Натали Бартелеми и друга Жан-Поля Бельмондо. Позднее от идеи эвтаназии актер отказался. 18 августа 2024 года французское издание Le Figaro сообщило о смерти Делона. Французский актер скончался в окружении близких. Ему было 88 лет.