Дети Алена Делона выступили с заявлением после смерти отца

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Ушел из жизни французский актер и секс-символ 60-х Ален Делон
Ушел из жизни французский актер и секс-символ 60-х Ален Делон

Дети французского актера Алена Делона сообщили о его кончине, отправив 18 августа заявление французскому агентству AFP News Agency. Об этом журналисты рассказали у себя в социальных сетях.

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«Ален Фабьен, Анушка, Энтони, а также [его собака] Лубо глубоко опечалены сообщением о кончине своего отца. Он мирно скончался в своем доме [во французской коммуне] Души в окружении своих троих детей и своей семьи», — говорится в заявлении. Уточняется, что семья попросила о конфиденциальности.

Ален Делон скончался 18 августа 2024 года. Он был признанным театральным и кинематографическим актером, а также секс-символом 1960-1980-х годов. В 2019 году ему пришлось перенести инсульт, после которого состояние здоровья актера ухудшилось. Кроме того, он страдал медленно прогрессирующей лимфомой.

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Дети французского актера Алена Делона сообщили о его кончине, отправив 18 августа заявление французскому агентству AFP News Agency. Об этом журналисты рассказали у себя в социальных сетях. «Ален Фабьен, Анушка, Энтони, а также [его собака] Лубо глубоко опечалены сообщением о кончине своего отца. Он мирно скончался в своем доме [во французской коммуне] Души в окружении своих троих детей и своей семьи», — говорится в заявлении. Уточняется, что семья попросила о конфиденциальности. Ален Делон скончался 18 августа 2024 года. Он был признанным театральным и кинематографическим актером, а также секс-символом 1960-1980-х годов. В 2019 году ему пришлось перенести инсульт, после которого состояние здоровья актера ухудшилось. Кроме того, он страдал медленно прогрессирующей лимфомой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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