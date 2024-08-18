«Не надо до маразма доходить»: вице-мэр Екатеринбурга против полного запрета телефонов в школах

Вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Константин Шевченко высказался против полного запрета телефонов в школах, предложив давать учителям право решать самим. Свою позицию он обозначил в большом интервью URA.RU.
Закон, согласно которому школьники не смогут пользоваться телефонами во время занятий, вступит в силу 1 сентября. Исключение сделано для экстренных случаев, в частности ситуаций, когда жизни и здоровью обучающихся что-то угрожает.
«К этому же нельзя относиться как к безоговорочной норме. Вот что делать, если я пошел в музей на урок, а мне говорят: наведите ваш девайс на QR-код? „Нам нельзя, запрещено с 1 сентября“? Тут не надо, мне кажется, до маразма доходить, потому что есть очень много вещей, которые ты объективно не сможешь сделать без телефона. <…> Какие-то должны быть полутона и разумные вещи. Я все-таки считаю, что надо отдать право учителю, классному руководителю определять, в какой момент гаджеты действительно должны быть убраны, а когда они уместны», — заявил Шевченко.
В этом же интервью он раскритиковал зарплаты учителей. И выступил за сохранение ЕГЭ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!