18 августа 2024

«Не надо до маразма доходить»: вице-мэр Екатеринбурга против полного запрета телефонов в школах

Замглавы Екатеринбурга Шевченко: не стоит запрещать телефоны в школах полностью
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко. Екатеринбург , шевченко константин
Константин Шевченко предложил оставить полномочия педагогам Фото:

Вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Константин Шевченко высказался против полного запрета телефонов в школах, предложив давать учителям право решать самим. Свою позицию он обозначил в большом интервью URA.RU.

Закон, согласно которому школьники не смогут пользоваться телефонами во время занятий, вступит в силу 1 сентября. Исключение сделано для экстренных случаев, в частности ситуаций, когда жизни и здоровью обучающихся что-то угрожает.

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«К этому же нельзя относиться как к безоговорочной норме. Вот что делать, если я пошел в музей на урок, а мне говорят: наведите ваш девайс на QR-код? „Нам нельзя, запрещено с 1 сентября“? Тут не надо, мне кажется, до маразма доходить, потому что есть очень много вещей, которые ты объективно не сможешь сделать без телефона. <…> Какие-то должны быть полутона и разумные вещи. Я все-таки считаю, что надо отдать право учителю, классному руководителю определять, в какой момент гаджеты действительно должны быть убраны, а когда они уместны», — заявил Шевченко.

В этом же интервью он раскритиковал зарплаты учителей. И выступил за сохранение ЕГЭ.

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Вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Константин Шевченко высказался против полного запрета телефонов в школах, предложив давать учителям право решать самим. Свою позицию он обозначил в большом интервью URA.RU. Закон, согласно которому школьники не смогут пользоваться телефонами во время занятий, вступит в силу 1 сентября. Исключение сделано для экстренных случаев, в частности ситуаций, когда жизни и здоровью обучающихся что-то угрожает. «К этому же нельзя относиться как к безоговорочной норме. Вот что делать, если я пошел в музей на урок, а мне говорят: наведите ваш девайс на QR-код? „Нам нельзя, запрещено с 1 сентября“? Тут не надо, мне кажется, до маразма доходить, потому что есть очень много вещей, которые ты объективно не сможешь сделать без телефона. <…> Какие-то должны быть полутона и разумные вещи. Я все-таки считаю, что надо отдать право учителю, классному руководителю определять, в какой момент гаджеты действительно должны быть убраны, а когда они уместны», — заявил Шевченко. В этом же интервью он раскритиковал зарплаты учителей. И выступил за сохранение ЕГЭ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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