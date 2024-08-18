«Не надо до маразма доходить»: вице-мэр Екатеринбурга против полного запрета телефонов в школах

Замглавы Екатеринбурга Шевченко: не стоит запрещать телефоны в школах полностью

19 августа 2024 в 09:08 Размер текста - 17 +

Константин Шевченко предложил оставить полномочия педагогам Фото: Илья Московец © URA.RU Вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Константин Шевченко высказался против полного запрета телефонов в школах, предложив давать учителям право решать самим. Свою позицию он обозначил в большом интервью URA.RU. Закон, согласно которому школьники не смогут пользоваться телефонами во время занятий, вступит в силу 1 сентября. Исключение сделано для экстренных случаев, в частности ситуаций, когда жизни и здоровью обучающихся что-то угрожает. Статья по теме «Вообще не представляю, как учителя живут» «К этому же нельзя относиться как к безоговорочной норме. Вот что делать, если я пошел в музей на урок, а мне говорят: наведите ваш девайс на QR-код? „Нам нельзя, запрещено с 1 сентября“? Тут не надо, мне кажется, до маразма доходить, потому что есть очень много вещей, которые ты объективно не сможешь сделать без телефона. <…> Какие-то должны быть полутона и разумные вещи. Я все-таки считаю, что надо отдать право учителю, классному руководителю определять, в какой момент гаджеты действительно должны быть убраны, а когда они уместны», — заявил Шевченко. В этом же интервью он раскритиковал зарплаты учителей. И выступил за сохранение ЕГЭ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Константин Шевченко высказался против полного запрета телефонов в школах, предложив давать учителям право решать самим. Свою позицию он обозначил в большом интервью URA.RU. Закон, согласно которому школьники не смогут пользоваться телефонами во время занятий, вступит в силу 1 сентября. Исключение сделано для экстренных случаев, в частности ситуаций, когда жизни и здоровью обучающихся что-то угрожает. «К этому же нельзя относиться как к безоговорочной норме. Вот что делать, если я пошел в музей на урок, а мне говорят: наведите ваш девайс на QR-код? „Нам нельзя, запрещено с 1 сентября“? Тут не надо, мне кажется, до маразма доходить, потому что есть очень много вещей, которые ты объективно не сможешь сделать без телефона. <…> Какие-то должны быть полутона и разумные вещи. Я все-таки считаю, что надо отдать право учителю, классному руководителю определять, в какой момент гаджеты действительно должны быть убраны, а когда они уместны», — заявил Шевченко. В этом же интервью он раскритиковал зарплаты учителей. И выступил за сохранение ЕГЭ.