«Если остановишься, в тебя выстрелят»: пенсионер из Курской области спас десятки человек от ВСУ

«Известия»: пенсионер из Курской области спас 60 человек при обстреле ВСУ
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Клипарт. Магнитогорск, пенсионер, старость, руки пенсионера
Мужчина дистанционно руководил эвакуацией односельчан по телефону Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам из села Гуево, которое подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил сам мужчина в беседе с журналистами.

«Юрий Сухоруков помог 60 односельчанам эвакуироваться из населенного пункта, обстреливаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ)», — написали «Известия». Мужчина координировал эвакуацию односельчан по телефону.

Сухоруков — ветеран Афганской войны. После вторжения ВСУ в Суджанский район Курской области, он с женой смог покинуть село на автомобиле. Оказавшись в безопасности, он сумел координировать эвакуацию 60 односельчан. Он отметил свою мотивацию внутренним ощущением того, что «если остановишься, то в тебя выстрелят». Чтобы спастись, односельчанам пришлось переплыть реку и пройти 35 километров под обстрелами.

6 августа началось вторжение ВСУ в Суджанский район Курской области. Сейчас попытки украинских военных атаковать регион отражаются, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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Пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам из села Гуево, которое подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил сам мужчина в беседе с журналистами. «Юрий Сухоруков помог 60 односельчанам эвакуироваться из населенного пункта, обстреливаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ)», — написали «Известия». Мужчина координировал эвакуацию односельчан по телефону. Сухоруков — ветеран Афганской войны. После вторжения ВСУ в Суджанский район Курской области, он с женой смог покинуть село на автомобиле. Оказавшись в безопасности, он сумел координировать эвакуацию 60 односельчан. Он отметил свою мотивацию внутренним ощущением того, что «если остановишься, то в тебя выстрелят». Чтобы спастись, односельчанам пришлось переплыть реку и пройти 35 километров под обстрелами. 6 августа началось вторжение ВСУ в Суджанский район Курской области. Сейчас попытки украинских военных атаковать регион отражаются, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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