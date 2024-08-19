Пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам из села Гуево, которое подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил сам мужчина в беседе с журналистами.
«Юрий Сухоруков помог 60 односельчанам эвакуироваться из населенного пункта, обстреливаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ)», — написали «Известия». Мужчина координировал эвакуацию односельчан по телефону.
Сухоруков — ветеран Афганской войны. После вторжения ВСУ в Суджанский район Курской области, он с женой смог покинуть село на автомобиле. Оказавшись в безопасности, он сумел координировать эвакуацию 60 односельчан. Он отметил свою мотивацию внутренним ощущением того, что «если остановишься, то в тебя выстрелят». Чтобы спастись, односельчанам пришлось переплыть реку и пройти 35 километров под обстрелами.
6 августа началось вторжение ВСУ в Суджанский район Курской области. Сейчас попытки украинских военных атаковать регион отражаются, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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