«Если остановишься, в тебя выстрелят»: пенсионер из Курской области спас десятки человек от ВСУ

«Известия»: пенсионер из Курской области спас 60 человек при обстреле ВСУ

19 августа 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Мужчина дистанционно руководил эвакуацией односельчан по телефону Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам из села Гуево, которое подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил сам мужчина в беседе с журналистами. «Юрий Сухоруков помог 60 односельчанам эвакуироваться из населенного пункта, обстреливаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ)», — написали «Известия». Мужчина координировал эвакуацию односельчан по телефону. Сухоруков — ветеран Афганской войны. После вторжения ВСУ в Суджанский район Курской области, он с женой смог покинуть село на автомобиле. Оказавшись в безопасности, он сумел координировать эвакуацию 60 односельчан. Он отметил свою мотивацию внутренним ощущением того, что «если остановишься, то в тебя выстрелят». Чтобы спастись, односельчанам пришлось переплыть реку и пройти 35 километров под обстрелами. 6 августа началось вторжение ВСУ в Суджанский район Курской области. Сейчас попытки украинских военных атаковать регион отражаются, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам из села Гуево, которое подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил сам мужчина в беседе с журналистами. «Юрий Сухоруков помог 60 односельчанам эвакуироваться из населенного пункта, обстреливаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ)», — написали «Известия». Мужчина координировал эвакуацию односельчан по телефону. Сухоруков — ветеран Афганской войны. После вторжения ВСУ в Суджанский район Курской области, он с женой смог покинуть село на автомобиле. Оказавшись в безопасности, он сумел координировать эвакуацию 60 односельчан. Он отметил свою мотивацию внутренним ощущением того, что «если остановишься, то в тебя выстрелят». Чтобы спастись, односельчанам пришлось переплыть реку и пройти 35 километров под обстрелами. 6 августа началось вторжение ВСУ в Суджанский район Курской области. Сейчас попытки украинских военных атаковать регион отражаются, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.