Челябинец с позывным «Депутат» за час сбил три украинских FPV-дрона

19 августа 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Один из дронов боец уничтожил одним выстрелом Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся на территории СВО, за час сбил три украинских FPV-дрона. В социальных сетях боец отметил, что одну из вражеских «птичек» он уничтожил одним выстрелом. «Я вскочил с кровати, выбежал с автоматом, увидел FPV, стрельнул, вылетел один патрон, я понял, что спросонья поставил на одиночные, делаю еще выстрел и попадаю в FPV, он взрывается в воздухе. Сон, как рукой сняло», — написал боец в своем telegram-канале «Будни мобика». По словам военного, через несколько минут после первой атаки последовала другая. Враг пытался взорвать дом с российскими артиллеристами. Он вновь начал стрелять по дрону и вновь попал. Затем, по словам «Депутата» началась бомбежка. Переждав ее, военные получили информацию об еще одном дроне. «Я выбежал, слышу — летит. Камикадзе шел параллельно нам. Дождался, когда он приблизится, пустил несколько очередей и попал в него. „Птичка“ так же сдетонировала в воздухе. На этом наша удачная охота закончилась, вечером мы перекатились в другое место», — отметил боец. Подводя итоги, военнослужащий отмечает, что примерно за час он сбил три вражеских дрона. Еще одну «птичку» сбил его товарищ. Таким образом «Депутат» поставил свой личный рекорд по уничтоженной украинской технике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся на территории СВО, за час сбил три украинских FPV-дрона. В социальных сетях боец отметил, что одну из вражеских «птичек» он уничтожил одним выстрелом. «Я вскочил с кровати, выбежал с автоматом, увидел FPV, стрельнул, вылетел один патрон, я понял, что спросонья поставил на одиночные, делаю еще выстрел и попадаю в FPV, он взрывается в воздухе. Сон, как рукой сняло», — написал боец в своем telegram-канале «Будни мобика». По словам военного, через несколько минут после первой атаки последовала другая. Враг пытался взорвать дом с российскими артиллеристами. Он вновь начал стрелять по дрону и вновь попал. Затем, по словам «Депутата» началась бомбежка. Переждав ее, военные получили информацию об еще одном дроне. «Я выбежал, слышу — летит. Камикадзе шел параллельно нам. Дождался, когда он приблизится, пустил несколько очередей и попал в него. „Птичка“ так же сдетонировала в воздухе. На этом наша удачная охота закончилась, вечером мы перекатились в другое место», — отметил боец. Подводя итоги, военнослужащий отмечает, что примерно за час он сбил три вражеских дрона. Еще одну «птичку» сбил его товарищ. Таким образом «Депутат» поставил свой личный рекорд по уничтоженной украинской технике.