Врач ЛФК развенчала миф о вреде одной популярной привычки

Щелканье суставами не приводит к артриту, остеоартрозу и другим суставным болезням. В диалоге с URA.RU врач лечебной физкультуры (ЛФК) ЛФК медицинской компании СберЗдоровье Римма Данилова развенчала мифы о хрусте в суставах.
«Распространено мнение, что намеренно хрустеть суставами опасно, потому что это может вызывать различные заболевания опорно-двигательного аппарата, например, артрит и остеоартроз. Однако исследования не выявили связи между хрустом в суставах и частотой возникновения этих заболеваний», — рассказала агентству врач Римма Данилова.
Она посоветовала избегать длительного пребывания в неудобных позах при физической нагрузке, так как это вызывает напряжение капсульного аппарата суставов, что повышает риск воспаления или травмирования тканевых структур суставов. Не рекомендуется хрустеть суставами позвоночника, поскольку это может спровоцировать мышечный спазм, который, в свою очередь, способен вызвать болевые ощущения.
Врач ЛФК отметил, что лучший способ выявить суставные заболевания — это плановый осмотр в больнице. Чтобы уменьшить вероятность травмирования и возникновения заболеваний суставов рекомендуется избегать действий, вызывающих боль или неудобства в области суставов.
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