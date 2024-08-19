Челябинский холдинг судится с промышленным гигантом из Дании

«Торговый дом „Метран“» в Челябинске начал судебный процесс с бывшим учредителем, промышленным холдингом Emerson Automation Solutions Damcos A/S из Нестведа (Дания). По иску предъявлены имущественные претензии, следует из материалов суда.
«Заявление принять. Возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание», — отмечено в определении суда, которое имеется в распоряжении URA.RU.
В рамках иска предъявлены требования на 12 тысяч долларов. По курсу доллара на 19 августа, составляющему 88,91 рубля, сумма эквивалентна 1,066 млн рублей.
«Иск касается обычных хозяйственных отношений. Партнер не исполнил обязательства по договору поставки. Корпоративных вопросов, связанных с отношениями собственности, иск не затрагивает», — пояснили URA.RU в офисе «Метрана».
После предпринятых усилий по поиску покупателя соглашение компания Emerson о продаже российского бизнеса заключила 27 сентября 2022 года. Документ распространялся на «Метран», производственную дочернюю компанию, и ООО «Эмерсон», которое занимается продажами и сервисом. В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин разрешил проведение сделки. Покупателем выступило местное руководство холдинга.
Головной офис компании Emerson располагается в США. Холдинг предлагает интегрированные технологические решения и инженерные услуги для различных секторов, включая промышленность, коммерцию и розничную торговлю. В ассортимент продукции входят системы электроснабжения, управление производственными процессами, автоматизация промышленных задач, оборудование для регулирования климата, а также бытовая электроника и инструменты.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в штаб-квартиру компании Emerson. Ответ к моменту публикации не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!