Корпорация из США избавится от крупного завода в Челябинске

Emerson Electric ищет покупателя на челябинский завод «Метран» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Корпорация Emerson Electric в связи с уходом из России ищет покупателя на ключевой актив в СНГ — завод промышленной группы «Метран» в Челябинске. Соответствующая информация появилась 4 мая на официальном сайте Emerson.

«Сегодня Emerson объявляет о своем решении выйти из нашего бизнеса в России. В рамках этого мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей производственной дочерней компании в РФ. Мы стремимся к упорядоченной передаче этих активов и будем поддерживать наших сотрудников в этом процессе», — говорится в заявлении главного исполнительного директора Emerson Лала Карсанбхая.

Emerson — транснациональная корпорация со штаб-квартирой (США), занимающаяся производством средств измерения и метрологического оборудования. В Челябинске Emerson действует с 2004 года, выкупив 100% акций завода «Метран» — на тот момент крупнейшего в РФ производителя аналогичного оборудования.

Сейчас «Метран» выпускает датчики давления, температуры, уровня, расхода, в том числе беспроводные и для атомной и нефтегазовой отраслей; клапанного и регулирующего оборудование, а также занимается автоматизацией технологических процессов. Оборот промышленной группы исчисляется несколькими миллиардами рублей, там работает порядка тысячи сотрудников.

Ранее о намерении продать предприятие в Аргашском районе, выпускающей алюминиевую тару для напитков, заявила компания Ball Corporation (США). Вслед за ней об аналогичном решении уведомил германский производитель чистящих и моющих средств, клеевых и прочих материалов Henkel, имеющий завод в поселке Роза. При этом все корпорации рассчитывают не закрыть, а продать свои активы в Челябинской области.

После вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной остановить геноцид в Донбассе, страны Запада ввели уже несколько пакетов антироссийских санкций. Президент Владимир Путин назвал такой подход экономической войной против России. Правительство страны приняло целый ряд мер, позволяющих избежать обвала производства и финансовой сферы страны. В результате курс доллара к 4 мая опустился ниже 70 рублей, что ниже показателей перед началом СВО.

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