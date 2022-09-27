На челябинском заводе, выкупленном у компании США, сокращают штаты

28 сентября 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Сокращать кадры челябинский завод собрался поэтапно Фото: Анна Майорова © URA.RU На выкупленном у американской компании заводе «Метран» в Челябинске объявили о сокращениях штатов. Как URA.RU рассказали сотрудники предприятия, сокращения будут поэтапными. «Сколько человек сократят, нам не говорили. Только сказали, что сокращать будут понемногу каждую неделю», — сообщил URA.RU сотрудник на условиях анонимности. В Главном управлении по труду и занятости Челябинской области уведомлений о массовом высвобождении сотрудников не получали. Как URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства, 26 августа предприятие сообщило, что планирует сократить одного человека. В самой компании предоставить информацию затруднились. На отправленный URA.RU запрос к моменту публикации материала ответа не поступило. Компания из США Emerson Electric, специализирующаяся на изготовлении измерительных приборов и датчиков давления, приобрела челябинское производство в 2004 году. В мае 2022 года бренд заявил об уходе из России. Завод «Метран» в Челябинске является крупнейшим активом американских собственников в РФ. По данным регионального минпрома, покупателем АО «Промышленная группа „Метран“» выступят российские топ-менеджеры. Соглашение о купле-продаже подписано. В 2021 финансовом году на производство в России приходилось около 1,5% от общего объема продаж Emerson Electric. Убыток от выхода из российского бизнеса американская корпорация оценила в 162 млн долларов США.

На выкупленном у американской компании заводе «Метран» в Челябинске объявили о сокращениях штатов. Как URA.RU рассказали сотрудники предприятия, сокращения будут поэтапными. «Сколько человек сократят, нам не говорили. Только сказали, что сокращать будут понемногу каждую неделю», — сообщил URA.RU сотрудник на условиях анонимности. В Главном управлении по труду и занятости Челябинской области уведомлений о массовом высвобождении сотрудников не получали. Как URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства, 26 августа предприятие сообщило, что планирует сократить одного человека. В самой компании предоставить информацию затруднились. На отправленный URA.RU запрос к моменту публикации материала ответа не поступило. Компания из США Emerson Electric, специализирующаяся на изготовлении измерительных приборов и датчиков давления, приобрела челябинское производство в 2004 году. В мае 2022 года бренд заявил об уходе из России. Завод «Метран» в Челябинске является крупнейшим активом американских собственников в РФ. По данным регионального минпрома, покупателем АО «Промышленная группа „Метран“» выступят российские топ-менеджеры. Соглашение о купле-продаже подписано. В 2021 финансовом году на производство в России приходилось около 1,5% от общего объема продаж Emerson Electric. Убыток от выхода из российского бизнеса американская корпорация оценила в 162 млн долларов США.