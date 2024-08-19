Под Челябинском начали раскапывать канал после проверки главы СКР Бастрыкина

19 августа 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Засыпанный канал расчищает техника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Еткульском районе Челябинской области начали расчищать засыпанный канал между озерами Большой Сарыкуль и Дуванкуль, из-за которого произошел подъем воды, затопивший Еманжелинск и окрестные территории. Об этом URA.RU сообщил местный житель. Из-за перекрытия канала возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. «Канал протяженностью около десяти километров начали раскапывать быстрыми темпами. Нужно, чтобы расчистили весь канал, чтобы вода свободно протекала в соседнее озеро, а не сделали видимость расчистки», — сообщил URA.RU местный житель. Экс-замминистра экологии региона Виталий Безруков отметил, что есть быстрое, недорогое и эффективное решение для восстановления работоспособности канала. По его словам, в документации 1994 года есть проект, согласно которому необходимо проложить трубу по данному каналу на высоте двух метров от поверхности воды. Эта рабочая схема позволит восстановить требуемую работоспособность канала. Кроме того, необходимо передать гидротехническое сооружение в ответственные руки. «Нужно сохранить экосистему обоих водоемов, а не просто вырыть канал. Это необходимо для поддержание экологического баланса обоих водоемов и не допустить их пересыхания», — добавил URA.RU Безруков. Река Еманжелинка, которая топила поселки и город, впадает в озеро Большой Сарыкуль. Между озерами Большой Сарыкуль и Дуванкуль есть канал, который был передан бизнесмену в аренду и им засыпан для организации охоты, в результате многие птицы, в том числе занесенные в Красную Книгу, перелетели на наполнившееся озеро Большой Сарыкуль. Само гидротехническое сооружение строилось в 1994 году, чтобы не допустить подтопления города водой. Если бы канал работал, как прежде, то вода отводилась бы и последствий подтоплений можно было бы избежать. По данному факту возбуждено уголовное дело, оно поставлено на контроль главы СКР Александра Бастрыкина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Еткульском районе Челябинской области начали расчищать засыпанный канал между озерами Большой Сарыкуль и Дуванкуль, из-за которого произошел подъем воды, затопивший Еманжелинск и окрестные территории. Об этом URA.RU сообщил местный житель. Из-за перекрытия канала возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. «Канал протяженностью около десяти километров начали раскапывать быстрыми темпами. Нужно, чтобы расчистили весь канал, чтобы вода свободно протекала в соседнее озеро, а не сделали видимость расчистки», — сообщил URA.RU местный житель. Экс-замминистра экологии региона Виталий Безруков отметил, что есть быстрое, недорогое и эффективное решение для восстановления работоспособности канала. По его словам, в документации 1994 года есть проект, согласно которому необходимо проложить трубу по данному каналу на высоте двух метров от поверхности воды. Эта рабочая схема позволит восстановить требуемую работоспособность канала. Кроме того, необходимо передать гидротехническое сооружение в ответственные руки. «Нужно сохранить экосистему обоих водоемов, а не просто вырыть канал. Это необходимо для поддержание экологического баланса обоих водоемов и не допустить их пересыхания», — добавил URA.RU Безруков. Река Еманжелинка, которая топила поселки и город, впадает в озеро Большой Сарыкуль. Между озерами Большой Сарыкуль и Дуванкуль есть канал, который был передан бизнесмену в аренду и им засыпан для организации охоты, в результате многие птицы, в том числе занесенные в Красную Книгу, перелетели на наполнившееся озеро Большой Сарыкуль. Само гидротехническое сооружение строилось в 1994 году, чтобы не допустить подтопления города водой. Если бы канал работал, как прежде, то вода отводилась бы и последствий подтоплений можно было бы избежать. По данному факту возбуждено уголовное дело, оно поставлено на контроль главы СКР Александра Бастрыкина.