Бастрыкин потребовал выяснить причины наводнения в Еманжелинске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить предположение экоактивиста Сергея Ефимова, назвавшего причиной наводнения в Еманжелинске (Челябинская область) перекрытый бизнесменом канал между озерами Дуванкуль и Большой Сарыкуль. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, по данному факту в региональном следкоме возбуждено уголовное дело.
«По данному факту расследуется уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Бастрыкин поручил руководителю СКР по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее Ефимов заявил, что наводнение в Еманжелинске произошло из-за перекрытия канала между озерами Дуванкуль и Большой Сарыкуль одним из бизнесменов. Это, по мнению экоактивиста, было сделано специально, чтобы поднять уровень воды во втором озере и организовать на его берегах охоту. Он просил главу СК РФ разобраться в ситуации, поскольку из-за действий бизнесмена, по мнению Ефимова, резко упала популяция кранокнижкных птиц.
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