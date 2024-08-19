Путин готов урегулировать отношения Баку и Еревана: главные заявления со встречи с Алиевым

Президент России Владимир Путин посетил Баку с двухдневным визитом. В течение этого времени состоялась официальная встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Участники обсуждали вопросы двусторонних отношений, и Россия подтвердила свою готовность содействовать в разрешении споров между Азербайджаном и Арменией. URA.RU подготовило обзор ключевых заявлений, сделанных в ходе встречи.
Россия готова содействовать урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией
Москва готова участвовать в урегулировании споров между Баку и Ереваном, если это будет востребовано обеими сторонами. Об этом сообщил Владимир Путин. Он подчеркнул, что, несмотря на кризисы, включая украинский, историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе обязывает ее участвовать в урегулировании.
РФ готова увеличить количество азербайджанских студентов в стране
Россия готова увеличить число aзербайджанских студентов в российских вузах. Тысячи молодых граждан Азербайджана уже получают образование в России, и Москва хочет расширить это сотрудничество.
Обсуждение вопросов двустороннего и регионального характера
Алиев обсудил с Путиным двусторонние отношения и вопросы региональной безопасности. Азербайджанский лидер отметил, что диалог начался накануне, а сегодня продолжится в узком и расширенном форматах.
Путин назвал Баку оазисом региона
Баку активно развивается, становясь оазисом Южного Кавказа, отметил Владимир Путин. Президент России выразил радость по поводу визита, похвалил развитие города и поблагодарил азербайджанскую сторону за приглашение.
Пашинян будет проинформирован о результатах визита в Баку
Владимир Путин заявил, что проинформирует премьер-министра Армении Никола Пашиняна о результатах переговоров с Ильхамом Алиевым. Это произойдет сразу после завершения визита российского президента в Баку.
Положительное развитие отношений между Баку и Москвой
Алиев заявил, что развитие отношений между Азербайджаном и Россией идет в позитивном русле. Сотрудничество развивается в энергетике, транспорте и гуманитарной сфере.
Поддержка русского языка в Азербайджане
Путин выразил глубокую благодарность Азербайджану за проявленное внимание к русскому языку и функционирование 300 школ, где обучение ведется на русском языке. Также российский президент подчеркнул важность и значение продолжения работы филиалов российских университетов в Азербайджане.
Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным визитом. В программе предусмотрены возложения венков, официальная встреча с Ильхамом Алиевым и обсуждение сотрудничества и международных вопросов. Также будут подписаны совместные документы.
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