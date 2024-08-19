Путин готов урегулировать отношения Баку и Еревана: главные заявления со встречи с Алиевым

Путин: РФ готова участвовать в урегулировании споров между Баку и Ереваном
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Ильхам Алиев и Владимир Путин провели встречу в Баку
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели встречу в Баку Фото:

Президент России Владимир Путин посетил Баку с двухдневным визитом. В течение этого времени состоялась официальная встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Участники обсуждали вопросы двусторонних отношений, и Россия подтвердила свою готовность содействовать в разрешении споров между Азербайджаном и Арменией. URA.RU подготовило обзор ключевых заявлений, сделанных в ходе встречи.

Россия готова содействовать урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией

Москва готова участвовать в урегулировании споров между Баку и Ереваном, если это будет востребовано обеими сторонами. Об этом сообщил Владимир Путин. Он подчеркнул, что, несмотря на кризисы, включая украинский, историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе обязывает ее участвовать в урегулировании.

РФ готова увеличить количество азербайджанских студентов в стране

Россия готова увеличить число aзербайджанских студентов в российских вузах. Тысячи молодых граждан Азербайджана уже получают образование в России, и Москва хочет расширить это сотрудничество.

Обсуждение вопросов двустороннего и регионального характера

Алиев обсудил с Путиным двусторонние отношения и вопросы региональной безопасности. Азербайджанский лидер отметил, что диалог начался накануне, а сегодня продолжится в узком и расширенном форматах.

Путин назвал Баку оазисом региона

Баку активно развивается, становясь оазисом Южного Кавказа, отметил Владимир Путин. Президент России выразил радость по поводу визита, похвалил развитие города и поблагодарил азербайджанскую сторону за приглашение.

Пашинян будет проинформирован о результатах визита в Баку

Владимир Путин заявил, что проинформирует премьер-министра Армении Никола Пашиняна о результатах переговоров с Ильхамом Алиевым. Это произойдет сразу после завершения визита российского президента в Баку.

Положительное развитие отношений между Баку и Москвой

Алиев заявил, что развитие отношений между Азербайджаном и Россией идет в позитивном русле. Сотрудничество развивается в энергетике, транспорте и гуманитарной сфере.

Поддержка русского языка в Азербайджане

Путин выразил глубокую благодарность Азербайджану за проявленное внимание к русскому языку и функционирование 300 школ, где обучение ведется на русском языке. Также российский президент подчеркнул важность и значение продолжения работы филиалов российских университетов в Азербайджане.

Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным визитом. В программе предусмотрены возложения венков, официальная встреча с Ильхамом Алиевым и обсуждение сотрудничества и международных вопросов. Также будут подписаны совместные документы. 

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Президент России Владимир Путин посетил Баку с двухдневным визитом. В течение этого времени состоялась официальная встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Участники обсуждали вопросы двусторонних отношений, и Россия подтвердила свою готовность содействовать в разрешении споров между Азербайджаном и Арменией. URA.RU подготовило обзор ключевых заявлений, сделанных в ходе встречи. Россия готова содействовать урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией Москва готова участвовать в урегулировании споров между Баку и Ереваном, если это будет востребовано обеими сторонами. Об этом сообщил Владимир Путин. Он подчеркнул, что, несмотря на кризисы, включая украинский, историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе обязывает ее участвовать в урегулировании. РФ готова увеличить количество азербайджанских студентов в стране Россия готова увеличить число aзербайджанских студентов в российских вузах. Тысячи молодых граждан Азербайджана уже получают образование в России, и Москва хочет расширить это сотрудничество. Обсуждение вопросов двустороннего и регионального характера Алиев обсудил с Путиным двусторонние отношения и вопросы региональной безопасности. Азербайджанский лидер отметил, что диалог начался накануне, а сегодня продолжится в узком и расширенном форматах. Путин назвал Баку оазисом региона Баку активно развивается, становясь оазисом Южного Кавказа, отметил Владимир Путин. Президент России выразил радость по поводу визита, похвалил развитие города и поблагодарил азербайджанскую сторону за приглашение. Пашинян будет проинформирован о результатах визита в Баку Владимир Путин заявил, что проинформирует премьер-министра Армении Никола Пашиняна о результатах переговоров с Ильхамом Алиевым. Это произойдет сразу после завершения визита российского президента в Баку. Положительное развитие отношений между Баку и Москвой Алиев заявил, что развитие отношений между Азербайджаном и Россией идет в позитивном русле. Сотрудничество развивается в энергетике, транспорте и гуманитарной сфере. Поддержка русского языка в Азербайджане Путин выразил глубокую благодарность Азербайджану за проявленное внимание к русскому языку и функционирование 300 школ, где обучение ведется на русском языке. Также российский президент подчеркнул важность и значение продолжения работы филиалов российских университетов в Азербайджане. Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным визитом. В программе предусмотрены возложения венков, официальная встреча с Ильхамом Алиевым и обсуждение сотрудничества и международных вопросов. Также будут подписаны совместные документы. 
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