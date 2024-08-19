Бастрыкин занялся жалобой курганцев, бунтовавших против проезда грузовиков

19 августа 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Курганцы пожаловались Бастрыкину на разрушенную дорогу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перекрытие курганских дорог Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить дорогу в Щучанском округе Курганской области. Жители пожаловались на плохое состояние дороги «Иртыш — Белоярское». Ранее там проходил протест против грузовиков, из-за которых ухудшилось состояние дороги. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета. «Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем состоянии дороги в Щучанском муниципальном округе Курганской области. В СУ СК России по Курганской области начата процессуальная проверка», — указано в посте Следкома. Известно, что дорога повреждена из-за перевозок большегрузами, что мешает движению транспорта и экстренных служб. Ремонт дорожного покрытия не проводится, хотя есть решение суда. Главе курганского управления СУ СК Богдану Францишко поручили приготовить доклад о результатах Бастрыкину. Ранее URA.RU писало, что Жители села Белоярское в Щучанском округе перекрыли дорогу большегрузам, которые возят песок с карьера и разбивают дорогу. Бунтовщики считают, что грузовики разбили дорогу в селе. Позднее появились новые знаки на дороге, которую сельчане перекрывали для грузовиков, перевозящих песок. Они означают «Ограничение массы», но ситуацию с разрушением дороги это не изменит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить дорогу в Щучанском округе Курганской области. Жители пожаловались на плохое состояние дороги «Иртыш — Белоярское». Ранее там проходил протест против грузовиков, из-за которых ухудшилось состояние дороги. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета. «Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем состоянии дороги в Щучанском муниципальном округе Курганской области. В СУ СК России по Курганской области начата процессуальная проверка», — указано в посте Следкома. Известно, что дорога повреждена из-за перевозок большегрузами, что мешает движению транспорта и экстренных служб. Ремонт дорожного покрытия не проводится, хотя есть решение суда. Главе курганского управления СУ СК Богдану Францишко поручили приготовить доклад о результатах Бастрыкину. Ранее URA.RU писало, что Жители села Белоярское в Щучанском округе перекрыли дорогу большегрузам, которые возят песок с карьера и разбивают дорогу. Бунтовщики считают, что грузовики разбили дорогу в селе. Позднее появились новые знаки на дороге, которую сельчане перекрывали для грузовиков, перевозящих песок. Они означают «Ограничение массы», но ситуацию с разрушением дороги это не изменит.