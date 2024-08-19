Бастрыкин занялся жалобой курганцев, бунтовавших против проезда грузовиков

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Сняли асфальт на улице Коли Мяготина. Курганы , щебень, гравий, асфальт, ремонт, яма в дороге
Курганцы пожаловались Бастрыкину на разрушенную дорогу (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Перекрытие курганских дорог

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить дорогу в Щучанском округе Курганской области. Жители пожаловались на плохое состояние дороги «Иртыш — Белоярское». Ранее там проходил протест против грузовиков, из-за которых ухудшилось состояние дороги. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета.

«Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем состоянии дороги в Щучанском муниципальном округе Курганской области. В СУ СК России по Курганской области начата процессуальная проверка», — указано в посте Следкома.

Известно, что дорога повреждена из-за перевозок большегрузами, что мешает движению транспорта и экстренных служб. Ремонт дорожного покрытия не проводится, хотя есть решение суда. Главе курганского управления СУ СК Богдану Францишко поручили приготовить доклад о результатах Бастрыкину.

Ранее URA.RU писало, что Жители села Белоярское в Щучанском округе перекрыли дорогу большегрузам, которые возят песок с карьера и разбивают дорогу. Бунтовщики считают, что грузовики разбили дорогу в селе. Позднее появились новые знаки на дороге, которую сельчане перекрывали для грузовиков, перевозящих песок. Они означают «Ограничение массы», но ситуацию с разрушением дороги это не изменит.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить дорогу в Щучанском округе Курганской области. Жители пожаловались на плохое состояние дороги «Иртыш — Белоярское». Ранее там проходил протест против грузовиков, из-за которых ухудшилось состояние дороги. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета. «Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем состоянии дороги в Щучанском муниципальном округе Курганской области. В СУ СК России по Курганской области начата процессуальная проверка», — указано в посте Следкома. Известно, что дорога повреждена из-за перевозок большегрузами, что мешает движению транспорта и экстренных служб. Ремонт дорожного покрытия не проводится, хотя есть решение суда. Главе курганского управления СУ СК Богдану Францишко поручили приготовить доклад о результатах Бастрыкину. Ранее URA.RU писало, что Жители села Белоярское в Щучанском округе перекрыли дорогу большегрузам, которые возят песок с карьера и разбивают дорогу. Бунтовщики считают, что грузовики разбили дорогу в селе. Позднее появились новые знаки на дороге, которую сельчане перекрывали для грузовиков, перевозящих песок. Они означают «Ограничение массы», но ситуацию с разрушением дороги это не изменит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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