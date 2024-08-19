BFMTV: Делона похоронят рядом с его 35 собаками. Фотогалерея

BFMTV: Делона похоронят рядом с его 35 собаками

19 августа 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Похороны Делона пройдут в коммуне Души в середине недели Фото: imago stock&people/Globallookpress Французского актера Алена Делона похоронят на этой неделе в коммуне Души на севере Франции, в часовне, где покоятся его 35 собак. Об этом сообщает телеканал BFMTV. «Актера похоронят рядом с его 35 собаками. За всю жизнь у Делона, который активно выступал за защиту прав животных, было более 50 собак», — говорится в материале. Согласно информации телеканала, похороны пройдут в часовне, которую он выбрал заранее. В интервью Paris Match в 2018 году Делон сказал, что если умрет раньше своего пса Лубо, то ветеринар усыпит животное, чтобы они покоились вместе, объяснив это нежеланием знать, что пес умрет, страдая без хозяина. Кроме того, актер не хотел пышных похорон и был против любых крупных мероприятий по этому поводу. Несмотря на это, рассматривается возможность провести публичную церемонию с участием коллег-актеров для всех, кто хочет отдать последнюю дань уважения Делону, заключил автор. Французские СМИ 18 августа сообщили о смерти Алена Делона в возрасте 88 лет. Актер был легендой французского кино, известен по фильмам «Рокко и его братья», «На ярком солнце», «Самурай», «Двое в городе». Обладатель премии «Сезар», почетной премии Берлинского кинофестиваля и «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Москвичи почтили память Алена Делона, принеся цветы к посольству Франции, сообщает телеканал 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французского актера Алена Делона похоронят на этой неделе в коммуне Души на севере Франции, в часовне, где покоятся его 35 собак. Об этом сообщает телеканал BFMTV. «Актера похоронят рядом с его 35 собаками. За всю жизнь у Делона, который активно выступал за защиту прав животных, было более 50 собак», — говорится в материале. Согласно информации телеканала, похороны пройдут в часовне, которую он выбрал заранее. В интервью Paris Match в 2018 году Делон сказал, что если умрет раньше своего пса Лубо, то ветеринар усыпит животное, чтобы они покоились вместе, объяснив это нежеланием знать, что пес умрет, страдая без хозяина. Кроме того, актер не хотел пышных похорон и был против любых крупных мероприятий по этому поводу. Несмотря на это, рассматривается возможность провести публичную церемонию с участием коллег-актеров для всех, кто хочет отдать последнюю дань уважения Делону, заключил автор. Французские СМИ 18 августа сообщили о смерти Алена Делона в возрасте 88 лет. Актер был легендой французского кино, известен по фильмам «Рокко и его братья», «На ярком солнце», «Самурай», «Двое в городе». Обладатель премии «Сезар», почетной премии Берлинского кинофестиваля и «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Москвичи почтили память Алена Делона, принеся цветы к посольству Франции, сообщает телеканал 360.ru.