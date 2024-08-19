«На глазах умирает жена»: новая версия загадочной гибели семьи рыбаков в Тавде

Свердловчане скончались на рыбалке из-за проблем с сердцем
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Жаркий апрельский день. Екатеринбург, рыбак, пруд, харитоновский парк
Трагедия произошла на водоеме 18 августа (архивное фото) Фото:

Появилась новая версия смерти супругов-рыбаков Любови и Валерия Запольских на реке Карабашке в Тавде. По словам родственницы, женщина упала в воду, потому что ей стало плохо. Ее муж, увидев это, скончался из-за остановки сердца. Обрушения берега, как сообщалось ранее, не было.

«Любовь стояла на берегу с удочкой, в какой-то момент ей стало плохо и она упала в воду. Берег не обваливался. У Валерия несколько лет назад был инфаркт, мы его оберегали от потрясений и тяжелой работы. А тут такое случилось: на его глазах умирает жена — сердце и не выдержало. В тот день еще сильные магнитные бури были, им нужно было дома быть, тем более, что они люди в возрасте», — сказала URA.RU близкая усопших.

Трагедия произошла 18 августа. Валерию было 76 лет, жена младше его на год. До пенсии мужчина работал сварщиком, а Любовь — бухгалтером. Они состояли в браке 51 год. По словам близких, Запольские любили заниматься рыбалкой. В соцсетях Валерий публиковал фотографии природы и мест, где рыбачил.

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Появилась новая версия смерти супругов-рыбаков Любови и Валерия Запольских на реке Карабашке в Тавде. По словам родственницы, женщина упала в воду, потому что ей стало плохо. Ее муж, увидев это, скончался из-за остановки сердца. Обрушения берега, как сообщалось ранее, не было. «Любовь стояла на берегу с удочкой, в какой-то момент ей стало плохо и она упала в воду. Берег не обваливался. У Валерия несколько лет назад был инфаркт, мы его оберегали от потрясений и тяжелой работы. А тут такое случилось: на его глазах умирает жена — сердце и не выдержало. В тот день еще сильные магнитные бури были, им нужно было дома быть, тем более, что они люди в возрасте», — сказала URA.RU близкая усопших. Трагедия произошла 18 августа. Валерию было 76 лет, жена младше его на год. До пенсии мужчина работал сварщиком, а Любовь — бухгалтером. Они состояли в браке 51 год. По словам близких, Запольские любили заниматься рыбалкой. В соцсетях Валерий публиковал фотографии природы и мест, где рыбачил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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