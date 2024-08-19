«На глазах умирает жена»: новая версия загадочной гибели семьи рыбаков в Тавде

Свердловчане скончались на рыбалке из-за проблем с сердцем

19 августа 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на водоеме 18 августа (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Появилась новая версия смерти супругов-рыбаков Любови и Валерия Запольских на реке Карабашке в Тавде. По словам родственницы, женщина упала в воду, потому что ей стало плохо. Ее муж, увидев это, скончался из-за остановки сердца. Обрушения берега, как сообщалось ранее, не было. «Любовь стояла на берегу с удочкой, в какой-то момент ей стало плохо и она упала в воду. Берег не обваливался. У Валерия несколько лет назад был инфаркт, мы его оберегали от потрясений и тяжелой работы. А тут такое случилось: на его глазах умирает жена — сердце и не выдержало. В тот день еще сильные магнитные бури были, им нужно было дома быть, тем более, что они люди в возрасте», — сказала URA.RU близкая усопших. Трагедия произошла 18 августа. Валерию было 76 лет, жена младше его на год. До пенсии мужчина работал сварщиком, а Любовь — бухгалтером. Они состояли в браке 51 год. По словам близких, Запольские любили заниматься рыбалкой. В соцсетях Валерий публиковал фотографии природы и мест, где рыбачил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилась новая версия смерти супругов-рыбаков Любови и Валерия Запольских на реке Карабашке в Тавде. По словам родственницы, женщина упала в воду, потому что ей стало плохо. Ее муж, увидев это, скончался из-за остановки сердца. Обрушения берега, как сообщалось ранее, не было. «Любовь стояла на берегу с удочкой, в какой-то момент ей стало плохо и она упала в воду. Берег не обваливался. У Валерия несколько лет назад был инфаркт, мы его оберегали от потрясений и тяжелой работы. А тут такое случилось: на его глазах умирает жена — сердце и не выдержало. В тот день еще сильные магнитные бури были, им нужно было дома быть, тем более, что они люди в возрасте», — сказала URA.RU близкая усопших. Трагедия произошла 18 августа. Валерию было 76 лет, жена младше его на год. До пенсии мужчина работал сварщиком, а Любовь — бухгалтером. Они состояли в браке 51 год. По словам близких, Запольские любили заниматься рыбалкой. В соцсетях Валерий публиковал фотографии природы и мест, где рыбачил.