«Берег обвалился»: в Свердловской области нашли мертвой семью рыбаков

В Тавде на берегу реки Карабашка (Свердловская область) 18 августа обнаружили трупы мужа и супруги, которые выехали на рыбалку. Основной версией трагедии называют обрушение берега. Об этом рассказал глава городского округа Валентин Миронов.
«Накануне семья выехала на рыбалку на речку Карабашка с левой стороны перед мостом и скорее всего, берег обвалился. В этот момент женщина стояла на берегу, мужчина попытался помочь и вытащить супругу, но берег в том месте крутой. В результате женщина утонула, а у мужчины отказало сердце», — передает telegram-канал «PRO город Тавда» слова Миронова с утреннего совещания.
Тело женщины нашли в воде, а мужчины — возле автомобиля. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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