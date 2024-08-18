18 августа 2024

«Берег обвалился»: в Свердловской области нашли мертвой семью рыбаков

На берегу свердловского озера нашли мертвой семью рыбаков
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики выясняют обстоятельства происшествия Фото:

В Тавде на берегу реки Карабашка (Свердловская область) 18 августа обнаружили трупы мужа и супруги, которые выехали на рыбалку. Основной версией трагедии называют обрушение берега. Об этом рассказал глава городского округа Валентин Миронов.

«Накануне семья выехала на рыбалку на речку Карабашка с левой стороны перед мостом и скорее всего, берег обвалился. В этот момент женщина стояла на берегу, мужчина попытался помочь и вытащить супругу, но берег в том месте крутой. В результате женщина утонула, а у мужчины отказало сердце», — передает telegram-канал «PRO город Тавда» слова Миронова с утреннего совещания.

Тело женщины нашли в воде, а мужчины — возле автомобиля. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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В Тавде на берегу реки Карабашка (Свердловская область) 18 августа обнаружили трупы мужа и супруги, которые выехали на рыбалку. Основной версией трагедии называют обрушение берега. Об этом рассказал глава городского округа Валентин Миронов. «Накануне семья выехала на рыбалку на речку Карабашка с левой стороны перед мостом и скорее всего, берег обвалился. В этот момент женщина стояла на берегу, мужчина попытался помочь и вытащить супругу, но берег в том месте крутой. В результате женщина утонула, а у мужчины отказало сердце», — передает telegram-канал «PRO город Тавда» слова Миронова с утреннего совещания. Тело женщины нашли в воде, а мужчины — возле автомобиля. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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