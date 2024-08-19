У Валерия Запольского остановилось сердце после падения его супруги Любови в реку Карабашку в Тавде (Свердловская область). Предположительно, женщина попала в водоем из-за обрушения берега. Подробности трагедии URA.RU рассказал родственник Запольских.
«[Любовь] то ли оступилась, то ли берег обвалился. Дядя Валера даже до машины не дошел, сердце остановилось. Они очень любили ходить на рыбалку. Для дяди Валеры это прям отдушина была, всегда на Карабашку ходил», — сказал собеседник агентства. По его словам, Запольские были на рыбалке одни. Кто нашел их тела, ему неизвестно.
Валерий, судя по соцсетям, фотографировал природу, реки и публиковал кадры. Супруги всю жизнь прожили вместе. Валерий до пенсии работал сварщиком.
Трагедия произошла вечером 18 августа. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности случившегося.
URA.RU приносит соболезнования родным и близким.
Валерию было 76 лет
Фото: предоставлено читателем URA.RU
В соцсетях мужчина часто публиковал фотографии природы
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У Валерия Запольского остановилось сердце после падения его супруги Любови в реку Карабашку в Тавде (Свердловская область). Предположительно, женщина попала в водоем из-за обрушения берега. Подробности трагедии URA.RU рассказал родственник Запольских. «[Любовь] то ли оступилась, то ли берег обвалился. Дядя Валера даже до машины не дошел, сердце остановилось. Они очень любили ходить на рыбалку. Для дяди Валеры это прям отдушина была, всегда на Карабашку ходил», — сказал собеседник агентства. По его словам, Запольские были на рыбалке одни. Кто нашел их тела, ему неизвестно. Валерий, судя по соцсетям, фотографировал природу, реки и публиковал кадры. Супруги всю жизнь прожили вместе. Валерий до пенсии работал сварщиком. Трагедия произошла вечером 18 августа. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности случившегося. URA.RU приносит соболезнования родным и близким.