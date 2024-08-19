«Сердце остановилось»: подробности гибели семьи на рыбалке в Тавде. Фото

У свердловчанина остановилось сердце после падения жены в реку

19 августа 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Погибшим было 75 и 76 лет (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU У Валерия Запольского остановилось сердце после падения его супруги Любови в реку Карабашку в Тавде (Свердловская область). Предположительно, женщина попала в водоем из-за обрушения берега. Подробности трагедии URA.RU рассказал родственник Запольских. «[Любовь] то ли оступилась, то ли берег обвалился. Дядя Валера даже до машины не дошел, сердце остановилось. Они очень любили ходить на рыбалку. Для дяди Валеры это прям отдушина была, всегда на Карабашку ходил», — сказал собеседник агентства. По его словам, Запольские были на рыбалке одни. Кто нашел их тела, ему неизвестно. Валерий, судя по соцсетям, фотографировал природу, реки и публиковал кадры. Супруги всю жизнь прожили вместе. Валерий до пенсии работал сварщиком. Трагедия произошла вечером 18 августа. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности случившегося. URA.RU приносит соболезнования родным и близким. Валерию было 76 лет Фото: предоставлено читателем URA.RU В соцсетях мужчина часто публиковал фотографии природы Фото: предоставлено читателем URA.RU И с мест, где рыбачил Фото: предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Валерия Запольского остановилось сердце после падения его супруги Любови в реку Карабашку в Тавде (Свердловская область). Предположительно, женщина попала в водоем из-за обрушения берега. Подробности трагедии URA.RU рассказал родственник Запольских. «[Любовь] то ли оступилась, то ли берег обвалился. Дядя Валера даже до машины не дошел, сердце остановилось. Они очень любили ходить на рыбалку. Для дяди Валеры это прям отдушина была, всегда на Карабашку ходил», — сказал собеседник агентства. По его словам, Запольские были на рыбалке одни. Кто нашел их тела, ему неизвестно. Валерий, судя по соцсетям, фотографировал природу, реки и публиковал кадры. Супруги всю жизнь прожили вместе. Валерий до пенсии работал сварщиком. Трагедия произошла вечером 18 августа. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности случившегося. URA.RU приносит соболезнования родным и близким.