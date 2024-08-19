«Сердце остановилось»: подробности гибели семьи на рыбалке в Тавде. Фото

У свердловчанина остановилось сердце после падения жены в реку
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Жаркий июнь, люди спасаются на пляже. Пермь, пенсионер, кусты, деревья, берег, трава, рыбак, рыбалка, водоем, куст, удочка, мель, мужчина, река, рыболовство, кама
Погибшим было 75 и 76 лет (архивное фото) Фото:

У Валерия Запольского остановилось сердце после падения его супруги Любови в реку Карабашку в Тавде (Свердловская область). Предположительно, женщина попала в водоем из-за обрушения берега. Подробности трагедии URA.RU рассказал родственник Запольских.

«[Любовь] то ли оступилась, то ли берег обвалился. Дядя Валера даже до машины не дошел, сердце остановилось. Они очень любили ходить на рыбалку. Для дяди Валеры это прям отдушина была, всегда на Карабашку ходил», — сказал собеседник агентства. По его словам, Запольские были на рыбалке одни. Кто нашел их тела, ему неизвестно.

Валерий, судя по соцсетям, фотографировал природу, реки и публиковал кадры. Супруги всю жизнь прожили вместе. Валерий до пенсии работал сварщиком.

Трагедия произошла вечером 18 августа. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности случившегося.

URA.RU приносит соболезнования родным и близким.

Валерию было 76 лет
Валерию было 76 лет
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В соцсетях мужчина часто публиковал фотографии природы
В соцсетях мужчина часто публиковал фотографии природы
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И с мест, где рыбачил
И с мест, где рыбачил
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У Валерия Запольского остановилось сердце после падения его супруги Любови в реку Карабашку в Тавде (Свердловская область). Предположительно, женщина попала в водоем из-за обрушения берега. Подробности трагедии URA.RU рассказал родственник Запольских. «[Любовь] то ли оступилась, то ли берег обвалился. Дядя Валера даже до машины не дошел, сердце остановилось. Они очень любили ходить на рыбалку. Для дяди Валеры это прям отдушина была, всегда на Карабашку ходил», — сказал собеседник агентства. По его словам, Запольские были на рыбалке одни. Кто нашел их тела, ему неизвестно. Валерий, судя по соцсетям, фотографировал природу, реки и публиковал кадры. Супруги всю жизнь прожили вместе. Валерий до пенсии работал сварщиком. Трагедия произошла вечером 18 августа. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности случившегося. URA.RU приносит соболезнования родным и близким.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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