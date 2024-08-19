На выборах в Кургане засветился пиарщик, помогавший миллиардеру в борьбе с мэрами Екатеринбурга

Кандидата Пирожкова на выборах в Кургане ведет политтехнолог от Кочеткова

19 августа 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Кампанию Андрея Пирожкова в Кургане называют самой шумной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В продвижении 28-летнего Андрея Пирожкова на выборах в курганскую гордуму участвует политтехнолог Виталий Галяев, ранее неоднократно работавший в интересах свердловского миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Сам Галяев при этом свое участие в кампании Пирожкова отрицает. «Галяев консультирует штаб Пирожкова и параллельно занят кампанией на Дальнем Востоке», — рассказал собеседник. Галяев в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что с молодым депутатом действительно знаком — еще со времен работы в Екатеринбурге в 2020-м году, но сейчас с ним не работает. «Чтобы вести кампанию, нужно находиться на той территории, где она проходит. Если вы не там, значит, вы не обладаете оперативностью информации и не можете корректировать ее в моменте», — пояснил он. Новость по теме За скандальной кампанией на выборах в Кургане стоит свердловский миллиардер Галяев известен в Екатеринбурге по работе на двух кампаниях — 2020-го и 2023 годов. В первом случае были довыборы в гордуму в разгар противостояния Кочеткова с тогдашним мэром Екатеринбурга Александром Высокинским (ныне сенатор). Бизнесмен, желая усилить давление на главу, добился выдвижения от «Единой России» двух кандидатов, Виталия Чачина и Антона Швалева. Галяев работал с Чачиным. А в 2023-м, когда дума Екатеринбурга формировалась полностью, Галяев работал в финансируемом Кочетковым штабе. Миллиардер воевал уже с другим мэром — Алексеем Орловым, который в итоге сформировал в целом лояльную себе думу. Как ранее сообщало агентство со ссылкой на источники, за выдвижением Пирожкова в курганском округе №5 от «Партии пенсионеров» стоит именно Кочетков. Есть разные версии, зачем ему это нужно. С именем Пирожкова был связан один из главных скандалов в целом тихой кампании. Агитаторы «Партии пенсионеров», от которой избирается молодой депутат, ударили кастетом по голове представителя ЛДПР. Как пояснял сам Пирожков, молодые люди в спортивных костюмах, представившиеся сторонниками либерал-демократов, сами спровоцировали конфликт. Днем 19 августа стало известно, что Пирожков исключен из списка «Партии пенсионеров». Но при этом остается кандидатом-одномандатником. Глава реготделения партии Ярослав Климко заявлял, что исключение Пирожкова из списка связано с тем, что его агитатор появился на публике в костюме динозавра. Сам Пирожков, отвечая на вопрос о Галяеве, заявил следующее: «Технологического сопровождения у кампании нет. Все реализовывается с подачи Климко — ему поставлена задача в регионе привлечь внимание к кампании и получить результат. Отсюда и скандалы с динозаврами, с плакатами. Я работаю по округу 5 в рамках предвыборной кампании. Провожу встречи с избирателями, законно распространяю зарегистрированные агитационные материалы. Все скандалы в рамках кампании организованы реготделением и по какой-то причине связывают со мной». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В продвижении 28-летнего Андрея Пирожкова на выборах в курганскую гордуму участвует политтехнолог Виталий Галяев, ранее неоднократно работавший в интересах свердловского миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Сам Галяев при этом свое участие в кампании Пирожкова отрицает. «Галяев консультирует штаб Пирожкова и параллельно занят кампанией на Дальнем Востоке», — рассказал собеседник. Галяев в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что с молодым депутатом действительно знаком — еще со времен работы в Екатеринбурге в 2020-м году, но сейчас с ним не работает. «Чтобы вести кампанию, нужно находиться на той территории, где она проходит. Если вы не там, значит, вы не обладаете оперативностью информации и не можете корректировать ее в моменте», — пояснил он. Галяев известен в Екатеринбурге по работе на двух кампаниях — 2020-го и 2023 годов. В первом случае были довыборы в гордуму в разгар противостояния Кочеткова с тогдашним мэром Екатеринбурга Александром Высокинским (ныне сенатор). Бизнесмен, желая усилить давление на главу, добился выдвижения от «Единой России» двух кандидатов, Виталия Чачина и Антона Швалева. Галяев работал с Чачиным. А в 2023-м, когда дума Екатеринбурга формировалась полностью, Галяев работал в финансируемом Кочетковым штабе. Миллиардер воевал уже с другим мэром — Алексеем Орловым, который в итоге сформировал в целом лояльную себе думу. Как ранее сообщало агентство со ссылкой на источники, за выдвижением Пирожкова в курганском округе №5 от «Партии пенсионеров» стоит именно Кочетков. Есть разные версии, зачем ему это нужно. С именем Пирожкова был связан один из главных скандалов в целом тихой кампании. Агитаторы «Партии пенсионеров», от которой избирается молодой депутат, ударили кастетом по голове представителя ЛДПР. Как пояснял сам Пирожков, молодые люди в спортивных костюмах, представившиеся сторонниками либерал-демократов, сами спровоцировали конфликт. Днем 19 августа стало известно, что Пирожков исключен из списка «Партии пенсионеров». Но при этом остается кандидатом-одномандатником. Глава реготделения партии Ярослав Климко заявлял, что исключение Пирожкова из списка связано с тем, что его агитатор появился на публике в костюме динозавра. Сам Пирожков, отвечая на вопрос о Галяеве, заявил следующее: «Технологического сопровождения у кампании нет. Все реализовывается с подачи Климко — ему поставлена задача в регионе привлечь внимание к кампании и получить результат. Отсюда и скандалы с динозаврами, с плакатами. Я работаю по округу 5 в рамках предвыборной кампании. Провожу встречи с избирателями, законно распространяю зарегистрированные агитационные материалы. Все скандалы в рамках кампании организованы реготделением и по какой-то причине связывают со мной».