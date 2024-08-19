На выборах в Кургане кандидат из-за динозавра потерял доверие партии

В Кургане из списка «Партии пенсионеров» исключили кандидата в депутаты гордумы Андрея Пирожкова, живущего в Екатеринбурге. Это случилось после задержания полицейскими его агитатора в костюме динозавра. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями. Председатель реготделения партии Ярослав Климко подтвердил URA.RU эту информацию.
«Ряд инициатив Андрея привлекли много внимания. Последней каплей стал динозавр, который был его идеей. Как бы смешно это не выглядело, получился митинг с сокрытием лица. Президиум партии принял решение об исключении его из списка», — объяснил Климко. При этом Пирожков остается одномандатником на выборах в качестве сторонника партии.
На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Западной ТИК Кургана. Также URA.RU направило вопросы по теме Пирожкову. Информация будет дополнена после получения ответа.
По данным источников URA.RU знакомых с ситуацией, бывший депутат гордумы Екатеринбурга Пирожков пошел на выборы в Кургане с подачи свердловского миллиардера Виталия Кочеткова (»Мотив»). Предполагается, что так его команда тестирует технологии перед новыми выборами в Екатеринбурге. Сам Пирожков говорит, что давно живет на два города.
С Пирожковым связан самый крупный скандал избирательной кампании в Кургане. Агитаторов «Партии пенсионеров» обвиняют в том, что они ударили кастетом по голове представителя ЛДПР. По словам кандидата, конфликт спровоцировали представители либерал-демократов. Позже полицейские задержали в горсаду двух агитаторов «Партии пенсионеров» за нарушение закона о митингах и запрета скрывать лицо во время пикета.
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