Путин и Алиев подписали шесть документов

Три соглашения и три меморандума были подписаны в ходе официальной встречи президента РФ Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом пишут СМИ. Отмечается, что церемония подписания состоялась в резиденции президента «Загульба».
«Помимо совместного заявления, подписаны межправительственные соглашения — о сотрудничестве в области пищевой безопасности, о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений, о сотрудничестве в области здравоохранения, медобразования и науки», — передает ТАСС.
Сообщается, что в ходе переговоров также были приняты меморандумы по вопросам инспекции труда и изменении климата. В том числе было подписано соглашение между Российским фондом прямых инвестиций и азербайджанским Агентством поощрения экспорта и инвестиций.
Владимир Путин прибыл в Баку 18 августа с двухдневным визитом. На встрече планировалось обсудить российско-азербайджанские отношения, стратегическое партнерство и актуальные международные проблемы. В ходе официальной встречи 19 августа Путин заявил, что Москва будет содействовать урегулированию конфликта между Баку и Ереваном, если это будет востребовано обеими сторонами.
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