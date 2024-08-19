Путин и Алиев подписали шесть документов

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Путин, Алиев, Баку. Азербайджан, алиев ильхам, владимир путин
В ходе государственного визита Владимира Путина в Баку было подписано шесть документов, передает ТАСС Фото:

Три соглашения и три меморандума были подписаны в ходе официальной встречи президента РФ Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом пишут СМИ. Отмечается, что церемония подписания состоялась в резиденции президента «Загульба».

«Помимо совместного заявления, подписаны межправительственные соглашения — о сотрудничестве в области пищевой безопасности, о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений, о сотрудничестве в области здравоохранения, медобразования и науки», — передает ТАСС.

Сообщается, что в ходе переговоров также были приняты меморандумы по вопросам инспекции труда и изменении климата. В том числе было подписано соглашение между Российским фондом прямых инвестиций и азербайджанским Агентством поощрения экспорта и инвестиций.

Владимир Путин прибыл в Баку 18 августа с двухдневным визитом. На встрече планировалось обсудить российско-азербайджанские отношения, стратегическое партнерство и актуальные международные проблемы. В ходе официальной встречи 19 августа Путин заявил, что Москва будет содействовать урегулированию конфликта между Баку и Ереваном, если это будет востребовано обеими сторонами.

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Три соглашения и три меморандума были подписаны в ходе официальной встречи президента РФ Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом пишут СМИ. Отмечается, что церемония подписания состоялась в резиденции президента «Загульба». «Помимо совместного заявления, подписаны межправительственные соглашения — о сотрудничестве в области пищевой безопасности, о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений, о сотрудничестве в области здравоохранения, медобразования и науки», — передает ТАСС. Сообщается, что в ходе переговоров также были приняты меморандумы по вопросам инспекции труда и изменении климата. В том числе было подписано соглашение между Российским фондом прямых инвестиций и азербайджанским Агентством поощрения экспорта и инвестиций. Владимир Путин прибыл в Баку 18 августа с двухдневным визитом. На встрече планировалось обсудить российско-азербайджанские отношения, стратегическое партнерство и актуальные международные проблемы. В ходе официальной встречи 19 августа Путин заявил, что Москва будет содействовать урегулированию конфликта между Баку и Ереваном, если это будет востребовано обеими сторонами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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