Сенатора Савельева оставили под стражей

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Сенатор останется под стражей до октября Фото:
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Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Сенатор Совфеда Дмитрий Савельев, обвиняемый в подготовке заказного убийства, останется под арестом. Такое решение принял Московский городской суд после рассмотрения апелляции сенатора.

«Постановление Басманного районного суда о заключении Савельева Дмитрия Владимировича под стражу [оставлено] без изменения. Апелляционная жалоба заявителя — без удовлетворения», — передает telegram-канал «Суды общей юрисдикции Москвы».

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Уголовное дело в отношении Савельева возбуждено по ч.3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства своего партнера из-за личной неприязни.

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Сенатор Совфеда Дмитрий Савельев, обвиняемый в подготовке заказного убийства, останется под арестом. Такое решение принял Московский городской суд после рассмотрения апелляции сенатора. «Постановление Басманного районного суда о заключении Савельева Дмитрия Владимировича под стражу [оставлено] без изменения. Апелляционная жалоба заявителя — без удовлетворения», — передает telegram-канал «Суды общей юрисдикции Москвы». Уголовное дело в отношении Савельева возбуждено по ч.3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства своего партнера из-за личной неприязни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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