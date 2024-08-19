Сенатора Савельева оставили под стражей

Сенатор Совфеда Дмитрий Савельев, обвиняемый в подготовке заказного убийства, останется под арестом. Такое решение принял Московский городской суд после рассмотрения апелляции сенатора.
«Постановление Басманного районного суда о заключении Савельева Дмитрия Владимировича под стражу [оставлено] без изменения. Апелляционная жалоба заявителя — без удовлетворения», — передает telegram-канал «Суды общей юрисдикции Москвы».
Уголовное дело в отношении Савельева возбуждено по ч.3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства своего партнера из-за личной неприязни.
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