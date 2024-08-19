Малахов не явился в суд по делу челябинского экс-губернатора Юревича

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Народная премия Е1. Екатеринбург, малахов андрей
Адвокаты настаивают на личном участии Андрея Малахова в рассмотрении иска Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Телеведущий Андрей Малахов 19 августа не явился в Савеловский суд Москвы на заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Как сообщил URA.RU адвокат, представляющий интересы Юревича, Игорь Трунов, к шоумену у них есть много вопросов.

«Малахов в суд не явился, но мы настаиваем на его личном участии, к нему много вопросов. Вопросы мирового соглашения мы считаем преждевременными», — сообщил URA.RU Трунов.

По словам адвоката, сейчас они собираются уточнять число истцов. Как считают юристы, в шоу Малахова была затронута честь и достоинство не только Юревича, но и членов его семьи.

Новость по теме
Челябинский экс-губернатор Юревич требует 100 млн рублей у Малахова и «России 1»

Судебные тяжбы между представителями Юревича и телевизионщиками, в числе которых был и Малахов, начались после выпуска программы в середине апреля. В нем прозвучали факты из жизни Юревича, в том числе и те, что ранее были в СМИ. В прямом эфире федерального канала бывшего губернатора обвинили в коррупции. При этом, по словам адвокатов, никакого решения суда по обвинениям не было. Шоу вышло в эфир после национализации активов «Макфы», принадлежащей Юревичу.

Первый иск адвокатов Юревича был подан в Пресненский суд Москвы. В нем они требовали признать прозвучавшие на шоу сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца и опровергнуть их. Но суд отказался рассматривать иск. Тогда юристы, представляющие интересы экс-губернатора, обратились в Савеловский суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телеведущий Андрей Малахов 19 августа не явился в Савеловский суд Москвы на заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Как сообщил URA.RU адвокат, представляющий интересы Юревича, Игорь Трунов, к шоумену у них есть много вопросов. «Малахов в суд не явился, но мы настаиваем на его личном участии, к нему много вопросов. Вопросы мирового соглашения мы считаем преждевременными», — сообщил URA.RU Трунов. По словам адвоката, сейчас они собираются уточнять число истцов. Как считают юристы, в шоу Малахова была затронута честь и достоинство не только Юревича, но и членов его семьи. Судебные тяжбы между представителями Юревича и телевизионщиками, в числе которых был и Малахов, начались после выпуска программы в середине апреля. В нем прозвучали факты из жизни Юревича, в том числе и те, что ранее были в СМИ. В прямом эфире федерального канала бывшего губернатора обвинили в коррупции. При этом, по словам адвокатов, никакого решения суда по обвинениям не было. Шоу вышло в эфир после национализации активов «Макфы», принадлежащей Юревичу. Первый иск адвокатов Юревича был подан в Пресненский суд Москвы. В нем они требовали признать прозвучавшие на шоу сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца и опровергнуть их. Но суд отказался рассматривать иск. Тогда юристы, представляющие интересы экс-губернатора, обратились в Савеловский суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...