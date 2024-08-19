Малахов не явился в суд по делу челябинского экс-губернатора Юревича

19 августа 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Адвокаты настаивают на личном участии Андрея Малахова в рассмотрении иска Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Телеведущий Андрей Малахов 19 августа не явился в Савеловский суд Москвы на заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Как сообщил URA.RU адвокат, представляющий интересы Юревича, Игорь Трунов, к шоумену у них есть много вопросов. «Малахов в суд не явился, но мы настаиваем на его личном участии, к нему много вопросов. Вопросы мирового соглашения мы считаем преждевременными», — сообщил URA.RU Трунов. По словам адвоката, сейчас они собираются уточнять число истцов. Как считают юристы, в шоу Малахова была затронута честь и достоинство не только Юревича, но и членов его семьи. Новость по теме Челябинский экс-губернатор Юревич требует 100 млн рублей у Малахова и «России 1» Судебные тяжбы между представителями Юревича и телевизионщиками, в числе которых был и Малахов, начались после выпуска программы в середине апреля. В нем прозвучали факты из жизни Юревича, в том числе и те, что ранее были в СМИ. В прямом эфире федерального канала бывшего губернатора обвинили в коррупции. При этом, по словам адвокатов, никакого решения суда по обвинениям не было. Шоу вышло в эфир после национализации активов «Макфы», принадлежащей Юревичу. Первый иск адвокатов Юревича был подан в Пресненский суд Москвы. В нем они требовали признать прозвучавшие на шоу сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца и опровергнуть их. Но суд отказался рассматривать иск. Тогда юристы, представляющие интересы экс-губернатора, обратились в Савеловский суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущий Андрей Малахов 19 августа не явился в Савеловский суд Москвы на заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Как сообщил URA.RU адвокат, представляющий интересы Юревича, Игорь Трунов, к шоумену у них есть много вопросов. «Малахов в суд не явился, но мы настаиваем на его личном участии, к нему много вопросов. Вопросы мирового соглашения мы считаем преждевременными», — сообщил URA.RU Трунов. По словам адвоката, сейчас они собираются уточнять число истцов. Как считают юристы, в шоу Малахова была затронута честь и достоинство не только Юревича, но и членов его семьи. Судебные тяжбы между представителями Юревича и телевизионщиками, в числе которых был и Малахов, начались после выпуска программы в середине апреля. В нем прозвучали факты из жизни Юревича, в том числе и те, что ранее были в СМИ. В прямом эфире федерального канала бывшего губернатора обвинили в коррупции. При этом, по словам адвокатов, никакого решения суда по обвинениям не было. Шоу вышло в эфир после национализации активов «Макфы», принадлежащей Юревичу. Первый иск адвокатов Юревича был подан в Пресненский суд Москвы. В нем они требовали признать прозвучавшие на шоу сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца и опровергнуть их. Но суд отказался рассматривать иск. Тогда юристы, представляющие интересы экс-губернатора, обратились в Савеловский суд.