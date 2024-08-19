Бузова объявила о беременности на тусовке под Екатеринбургом. Видео

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Торжественная церемония вручения IV национальной телевизионной премии «Дай Пять!». 23 мая 2024. Москва, бузова ольга
Ольга Бузова надеется на двойню Фото:

Певица Ольга Бузова беременна. Об этом звезда заявила в кулуарах модного показа в рамках UF LAB в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме.

«Я влюблена, да. Я счастлива. Все это неважно — внешние атрибуты. Самое главное, когда внутри живет что-то. А как вы думаете, будет девочка или мальчик?» — сказала певица телеведущей «Четвертого канала». Она также отметила, что надеется на двойню.

Перед этим Бузова успела попозировать на выставочных автомобилях и признаться в теплых чувствах к Свердловской области. Она заявила, что обожает Средний Урал.

Помимо нее на модный показ приехали блогер Чума Вечеринка, стилист Сергей Зверев, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Юлия Барановская. UF LAB продлится с 19 по 23 августа. Модные показы также пройдут в креативном кластере «Домна», «Синара Центре» и Дворце молодежи.

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Певица Ольга Бузова беременна. Об этом звезда заявила в кулуарах модного показа в рамках UF LAB в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме. «Я влюблена, да. Я счастлива. Все это неважно — внешние атрибуты. Самое главное, когда внутри живет что-то. А как вы думаете, будет девочка или мальчик?» — сказала певица телеведущей «Четвертого канала». Она также отметила, что надеется на двойню. Перед этим Бузова успела попозировать на выставочных автомобилях и признаться в теплых чувствах к Свердловской области. Она заявила, что обожает Средний Урал. Помимо нее на модный показ приехали блогер Чума Вечеринка, стилист Сергей Зверев, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Юлия Барановская. UF LAB продлится с 19 по 23 августа. Модные показы также пройдут в креативном кластере «Домна», «Синара Центре» и Дворце молодежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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