СК попросил суд поторопить генерала Попова с ознакомлением дела

20 августа 2024 в 06:54 Размер текста - 17 +

СК обратился в суд с просьбой сократить срок ознакомления с делом генерал-майору Попову Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Следственный комитет обратился в военный суд с просьбой о сокращении срока ознакомления с материалами уголовного дела для генерал-майора Ивана Попова до 21 августа. Его обвиняют в мошенничестве. Новость по теме Арестованного генерала Попова перевели под домашний арест: биография военного «Прошу суд удовлетворить заявленное следственными органами ходатайство об установлении срока ознакомления с материалами дела обвиняемому и его защитнику по 21 августа включительно», — говорится в ходатайстве, передает ТАСС. Материалы дела составили почти 40 томов. Генерал-майор Иван Попов, задержанный в мае, стал фигурантом уголовного дела о хищении более 1,7 тысячи тонн металла. Главным доказательством по делу стал перевод денег на карту. Следствие оценивает ущерб от его действий в 100 миллионов рублей. Попов свою вину не признает. Сейчас он находится под домашним арестом. В июле суд смягчил генералу меру пресечения, отпустив его домой из СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет обратился в военный суд с просьбой о сокращении срока ознакомления с материалами уголовного дела для генерал-майора Ивана Попова до 21 августа. Его обвиняют в мошенничестве. «Прошу суд удовлетворить заявленное следственными органами ходатайство об установлении срока ознакомления с материалами дела обвиняемому и его защитнику по 21 августа включительно», — говорится в ходатайстве, передает ТАСС. Материалы дела составили почти 40 томов. Генерал-майор Иван Попов, задержанный в мае, стал фигурантом уголовного дела о хищении более 1,7 тысячи тонн металла. Главным доказательством по делу стал перевод денег на карту. Следствие оценивает ущерб от его действий в 100 миллионов рублей. Попов свою вину не признает. Сейчас он находится под домашним арестом. В июле суд смягчил генералу меру пресечения, отпустив его домой из СИЗО.