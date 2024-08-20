СК попросил суд поторопить генерала Попова с ознакомлением дела

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Генерал Иван Попов. stock, попов иван
СК обратился в суд с просьбой сократить срок ознакомления с делом генерал-майору Попову Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Следственный комитет обратился в военный суд с просьбой о сокращении срока ознакомления с материалами уголовного дела для генерал-майора Ивана Попова до 21 августа. Его обвиняют в мошенничестве.

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«Прошу суд удовлетворить заявленное следственными органами ходатайство об установлении срока ознакомления с материалами дела обвиняемому и его защитнику по 21 августа включительно», — говорится в ходатайстве, передает ТАСС. Материалы дела составили почти 40 томов.

Генерал-майор Иван Попов, задержанный в мае, стал фигурантом уголовного дела о хищении более 1,7 тысячи тонн металла. Главным доказательством по делу стал перевод денег на карту. Следствие оценивает ущерб от его действий в 100 миллионов рублей. Попов свою вину не признает. Сейчас он находится под домашним арестом. В июле суд смягчил генералу меру пресечения, отпустив его домой из СИЗО.

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Следственный комитет обратился в военный суд с просьбой о сокращении срока ознакомления с материалами уголовного дела для генерал-майора Ивана Попова до 21 августа. Его обвиняют в мошенничестве. «Прошу суд удовлетворить заявленное следственными органами ходатайство об установлении срока ознакомления с материалами дела обвиняемому и его защитнику по 21 августа включительно», — говорится в ходатайстве, передает ТАСС. Материалы дела составили почти 40 томов. Генерал-майор Иван Попов, задержанный в мае, стал фигурантом уголовного дела о хищении более 1,7 тысячи тонн металла. Главным доказательством по делу стал перевод денег на карту. Следствие оценивает ущерб от его действий в 100 миллионов рублей. Попов свою вину не признает. Сейчас он находится под домашним арестом. В июле суд смягчил генералу меру пресечения, отпустив его домой из СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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