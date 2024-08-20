СК попросил суд поторопить генерала Попова с ознакомлением дела

Следственный комитет обратился в военный суд с просьбой о сокращении срока ознакомления с материалами уголовного дела для генерал-майора Ивана Попова до 21 августа. Его обвиняют в мошенничестве.
«Прошу суд удовлетворить заявленное следственными органами ходатайство об установлении срока ознакомления с материалами дела обвиняемому и его защитнику по 21 августа включительно», — говорится в ходатайстве, передает ТАСС. Материалы дела составили почти 40 томов.
Генерал-майор Иван Попов, задержанный в мае, стал фигурантом уголовного дела о хищении более 1,7 тысячи тонн металла. Главным доказательством по делу стал перевод денег на карту. Следствие оценивает ущерб от его действий в 100 миллионов рублей. Попов свою вину не признает. Сейчас он находится под домашним арестом. В июле суд смягчил генералу меру пресечения, отпустив его домой из СИЗО.
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