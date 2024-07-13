Главным доказательством по делу генерала Попова стал перевод денег на карту

Главным доказательством по уголовному делу против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, стал банковский перевод более миллиона рублей с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Основным доказательством мошенничества и служебного подлога в материалах дела в отношении Ивана Попова является банковский перевод с карты Олега Цокова на карту генерал-майора в размере немногим более одного миллиона рублей», — заявил источник ТАСС. Он уточнил, что эта сумма вменяется следствием Попову.
Генерал Попов, арестованный в мае, стал фигурантом уголовного дела о хищении. По данным следствия, он причастен к присвоению более 1,7 тысячи тонн металлических изделий общей стоимостью более чем в 130 миллионов рублей, однако следствие оценивает ущерб в 100 миллионов рублей. Один из фигурантов дела уже признал вину.
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