Главным доказательством по делу генерала Попова стал перевод денег на карту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Основным доказательством является перевод с карты Цокова на карту Попова
Основным доказательством является перевод с карты Цокова на карту Попова Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Главным доказательством по уголовному делу против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, стал банковский перевод более миллиона рублей с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Основным доказательством мошенничества и служебного подлога в материалах дела в отношении Ивана Попова является банковский перевод с карты Олега Цокова на карту генерал-майора в размере немногим более одного миллиона рублей», — заявил источник ТАСС. Он уточнил, что эта сумма вменяется следствием Попову.

Генерал Попов, арестованный в мае, стал фигурантом уголовного дела о хищении. По данным следствия, он причастен к присвоению более 1,7 тысячи тонн металлических изделий общей стоимостью более чем в 130 миллионов рублей, однако следствие оценивает ущерб в 100 миллионов рублей. Один из фигурантов дела уже признал вину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главным доказательством по уголовному делу против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, стал банковский перевод более миллиона рублей с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Основным доказательством мошенничества и служебного подлога в материалах дела в отношении Ивана Попова является банковский перевод с карты Олега Цокова на карту генерал-майора в размере немногим более одного миллиона рублей», — заявил источник ТАСС. Он уточнил, что эта сумма вменяется следствием Попову. Генерал Попов, арестованный в мае, стал фигурантом уголовного дела о хищении. По данным следствия, он причастен к присвоению более 1,7 тысячи тонн металлических изделий общей стоимостью более чем в 130 миллионов рублей, однако следствие оценивает ущерб в 100 миллионов рублей. Один из фигурантов дела уже признал вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...