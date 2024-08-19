Семья челябинского экс-губернатора Юревича подала в суд на Росимущество

20 августа 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Семья основателя «Макфы» оспорила действия Росимущества в отношении холдинга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Члены семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича подали иск, оспаривая действия Росимущества применительно к ранее принадлежавшему им агрохолдингу «Макфа». Это следует из картотеки судебных дел. Истцами заявлены Юревич Валерий Михайлович, Чигинцева Валерия Вадимовна, Юревич Александр Михайлович, Чигинцев Максим Николаевич, Юревич Михаил Валерьевич и Юревич Наталья Евгеньевна. Заявление подано в Арбитражный суд Москвы после того, как оно было возвращено Тверским районным судом Москвы. «Дело в том, что предприятия переданы Росимуществом в управление ООО „РСХБ-ФИНАНС“ несмотря на арест, наложенный на них по решению Центрального районного суда Челябинска. Как это понять: арест действует только для гражданских лиц, а для государственных служащих законы не писаны?» — пояснил URA.RU представляющий интересы Юревича адвокат Игорь Трунов. Он также добавил, что Тверской суд вернул иск, поскольку там сочли, что он относится к ведению арбитражных судов. 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный райсуд Челябинска о передаче в пользу государства всех активов «Макфа». В тот же день на активы был наложен арест. Как считают в Генпрокуратуре, бизнес связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение. Два основателя холдинга, экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива перешли в собственность государства. Сразу после заседания адвокаты «Макфы» и Юревича заявили, что будут оспаривать решение суда. Помимо этого, юристы подали в суд и на Росимущество. По их мнению, ведомство не имело права передавать полномочия по управлению предприятиями Обществу с ограниченной ответственностью «РСХБ-ФИНАНС». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Члены семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича подали иск, оспаривая действия Росимущества применительно к ранее принадлежавшему им агрохолдингу «Макфа». Это следует из картотеки судебных дел. Истцами заявлены Юревич Валерий Михайлович, Чигинцева Валерия Вадимовна, Юревич Александр Михайлович, Чигинцев Максим Николаевич, Юревич Михаил Валерьевич и Юревич Наталья Евгеньевна. Заявление подано в Арбитражный суд Москвы после того, как оно было возвращено Тверским районным судом Москвы. «Дело в том, что предприятия переданы Росимуществом в управление ООО „РСХБ-ФИНАНС“ несмотря на арест, наложенный на них по решению Центрального районного суда Челябинска. Как это понять: арест действует только для гражданских лиц, а для государственных служащих законы не писаны?» — пояснил URA.RU представляющий интересы Юревича адвокат Игорь Трунов. Он также добавил, что Тверской суд вернул иск, поскольку там сочли, что он относится к ведению арбитражных судов. 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный райсуд Челябинска о передаче в пользу государства всех активов «Макфа». В тот же день на активы был наложен арест. Как считают в Генпрокуратуре, бизнес связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение. Два основателя холдинга, экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива перешли в собственность государства. Сразу после заседания адвокаты «Макфы» и Юревича заявили, что будут оспаривать решение суда. Помимо этого, юристы подали в суд и на Росимущество. По их мнению, ведомство не имело права передавать полномочия по управлению предприятиями Обществу с ограниченной ответственностью «РСХБ-ФИНАНС».