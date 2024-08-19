В тюменском правительстве произошли кадровые передвижки

Руководитель сменился у управления специальных мероприятий
Новым руководителем Главного управления специальных мероприятий Тюменской области стал Роман Исаков. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.
«Начальник главного управления специальных мероприятий Тюменской области Игорь Горшков покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. На должность начальника Главного управления специальных мероприятий Тюменской области назначен Роман Исаков», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Исаков приступил к обязанностям 20 августа. Распоряжение о назначении подписал глава региона Александр Моор.
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