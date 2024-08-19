19 августа 2024

В тюменском правительстве произошли кадровые передвижки

В Тюменской области назначили нового главу управлений специальных мероприятий
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководитель сменился у управления специальных мероприятий
Руководитель сменился у управления специальных мероприятий Фото:

Новым руководителем Главного управления специальных мероприятий Тюменской области стал Роман Исаков. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.

«Начальник главного управления специальных мероприятий Тюменской области Игорь Горшков покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. На должность начальника Главного управления специальных мероприятий Тюменской области назначен Роман Исаков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Исаков приступил к обязанностям 20 августа. Распоряжение о назначении подписал глава региона Александр Моор.

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Новым руководителем Главного управления специальных мероприятий Тюменской области стал Роман Исаков. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «Начальник главного управления специальных мероприятий Тюменской области Игорь Горшков покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. На должность начальника Главного управления специальных мероприятий Тюменской области назначен Роман Исаков», — говорится в сообщении. Уточняется, что Исаков приступил к обязанностям 20 августа. Распоряжение о назначении подписал глава региона Александр Моор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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