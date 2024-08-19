СУ СК проверит скандальную курганскую управкомпанию после жалоб жителей

20 августа 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Следователи проверят МУП «Прометей» после жалоб жителей на затопленный подвал дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские следователи проверят управляющую компанию МУП «Прометей» после жалобы жителей дома №81б по улице Комсомольской на антисанитарию из-за регулярного затапливаемого подвала. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «В СМИ размещена информация, в которой местные жители сообщают о неблагоприятных условиях проживания в доме №81б по улице Комсомольской в Кургане в связи с ненадлежащей работой управляющей компании. <…> Следственными органами организовано проведение доследственной проверки», — говорится на сайте ведомства. По словам жителей дома, проблему с затапливаемым подвалом в управкомпании не могут решить уже 10 месяцев. Из-за того, что из трубы бежит канализационная вода в подъезде постоянная сырость, жуткий запах, а также летают мухи и комары. Редакцией URA.RU направлен запрос управкомпании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганские власти рекомендовали чиновникам мэрии города и силовикам проверить МУП «Прометей». Поводом стали частные жалобы на невыполненные ремонты в жилых домах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские следователи проверят управляющую компанию МУП «Прометей» после жалобы жителей дома №81б по улице Комсомольской на антисанитарию из-за регулярного затапливаемого подвала. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «В СМИ размещена информация, в которой местные жители сообщают о неблагоприятных условиях проживания в доме №81б по улице Комсомольской в Кургане в связи с ненадлежащей работой управляющей компании. <…> Следственными органами организовано проведение доследственной проверки», — говорится на сайте ведомства. По словам жителей дома, проблему с затапливаемым подвалом в управкомпании не могут решить уже 10 месяцев. Из-за того, что из трубы бежит канализационная вода в подъезде постоянная сырость, жуткий запах, а также летают мухи и комары. Редакцией URA.RU направлен запрос управкомпании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганские власти рекомендовали чиновникам мэрии города и силовикам проверить МУП «Прометей». Поводом стали частные жалобы на невыполненные ремонты в жилых домах.