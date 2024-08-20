В Екатеринбурге осужден контрабандист из ХМАО

20 августа 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Бизнесмен занимался незаконной рубкой и продажей леса Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге осужден директор лесозаготовительного предприятия из Югры (ХМАО) за контрабанду лесоматериалов. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СРК России. «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гендиректора», — оповестило ведомство в telegram-канале. Мужчину обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, а лесоматериалы конфисковали. По данным СКР, в октябре 2023 года осужденный незаконно перевез стратегически важный лесоматериал через Курганскую область. В декларации он указал ложный код товара. О канале контрабанды узнали работники таможни из Тюмени. Его деятельность была пресечена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге осужден директор лесозаготовительного предприятия из Югры (ХМАО) за контрабанду лесоматериалов. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СРК России. «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гендиректора», — оповестило ведомство в telegram-канале. Мужчину обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, а лесоматериалы конфисковали. По данным СКР, в октябре 2023 года осужденный незаконно перевез стратегически важный лесоматериал через Курганскую область. В декларации он указал ложный код товара. О канале контрабанды узнали работники таможни из Тюмени. Его деятельность была пресечена.