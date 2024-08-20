В Екатеринбурге осужден контрабандист из ХМАО

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Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, лес, бревна, древесина, заготовка
Бизнесмен занимался незаконной рубкой и продажей леса Фото:

В Екатеринбурге осужден директор лесозаготовительного предприятия из Югры (ХМАО) за контрабанду лесоматериалов. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СРК России.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гендиректора», — оповестило ведомство в telegram-канале. Мужчину обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, а лесоматериалы конфисковали.

По данным СКР, в октябре 2023 года осужденный незаконно перевез стратегически важный лесоматериал через Курганскую область. В декларации он указал ложный код товара. О канале контрабанды узнали работники таможни из Тюмени. Его деятельность была пресечена.

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В Екатеринбурге осужден директор лесозаготовительного предприятия из Югры (ХМАО) за контрабанду лесоматериалов. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СРК России. «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гендиректора», — оповестило ведомство в telegram-канале. Мужчину обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, а лесоматериалы конфисковали. По данным СКР, в октябре 2023 года осужденный незаконно перевез стратегически важный лесоматериал через Курганскую область. В декларации он указал ложный код товара. О канале контрабанды узнали работники таможни из Тюмени. Его деятельность была пресечена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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