В Екатеринбурге осужден контрабандист из ХМАО

В Екатеринбурге осужден директор лесозаготовительного предприятия из Югры (ХМАО) за контрабанду лесоматериалов. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СРК России.
«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гендиректора», — оповестило ведомство в telegram-канале. Мужчину обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, а лесоматериалы конфисковали.
По данным СКР, в октябре 2023 года осужденный незаконно перевез стратегически важный лесоматериал через Курганскую область. В декларации он указал ложный код товара. О канале контрабанды узнали работники таможни из Тюмени. Его деятельность была пресечена.
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