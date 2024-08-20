Бастрыкин заинтересовался разрушенной дорогой к базе отдыха Курганприбора

Бастрыкин поручил проверить состояние курганской дороги Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета РФ Алексадндр Бастрыкин поручил проверить состояние дороги в деревне Северное Курганской области. Известно, что ведущая к базе отдыха, которую купил завод Курганприбор, дорога. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР.

«В социальных медиа сообщается, что автомобильная дорога, соединяющая более двадцати СНТ и деревню Северное Кетовского муниципального округа Курганской области, находится в непригодном состоянии. На ее поверхности имеются многочисленные ямы, при выпадении осадков дорожное полотно размывает», — указано в посте.

Дорога, ведущая к базе отдыха и соединяющая более 20 садовых некоммерческих товариществ и деревню Северное, находится в аварийном состоянии. Поверхность дороги испещрена многочисленными ямами, а при осадках она размывается, что затрудняет проезд транспортных средств, включая маршрутные и школьные автобусы. Несмотря на обращения жителей, проблема оставалась без внимания уполномоченных органов.

Сообщается, что организована проверка по факту ненадлежащего состояния дороги. Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко доложить о промежуточных результатах проверки.

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области требуют объяснений по поводу пропавшего ремонта трассы к деревне Северное. Протяженность дороги составляет 6 км, и в течение последних 35 лет она якобы не видела капитального ремонта, превратившись в серию ям. Позднее появилась информация, что с курганской дороги к деревне Северное Кетовского округа снова пропадал щебень. Местные жители сообщают, что они уже долгое время ждут ремонт, но он затягивается, и заметили, что ночами щебень увозят на КАМАЗах в другую сторону. Там же расположено СНТ Северянка, в котором оборонный завод «Курганприбор» купил базу отдыха «Грин-Парк».