В Пермь прибыл «Поезд Победы» — уникальная передвижная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. В 10 вагонах состава размещены экспозиции о различных аспектах жизни в те годы. Одним из первых зрителей выставки стал фотокорреспондент URA.RU.
«Экскурсия крайне эмоциональная, манекены очень реалистичны. Выставка действительно заставляет задуматься. Организация на хорошем уровне, есть возможность взять аудиогид», — рассказал журналист.
«Поезд Победы» пробудет на станции Пермь-II до вечера 22 августа, 23-го он переедет в Соликамск. Попасть на выставку можно бесплатно, но необходимо зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф.
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В Пермь прибыл «Поезд Победы» — уникальная передвижная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. В 10 вагонах состава размещены экспозиции о различных аспектах жизни в те годы. Одним из первых зрителей выставки стал фотокорреспондент URA.RU. «Экскурсия крайне эмоциональная, манекены очень реалистичны. Выставка действительно заставляет задуматься. Организация на хорошем уровне, есть возможность взять аудиогид», — рассказал журналист. «Поезд Победы» пробудет на станции Пермь-II до вечера 22 августа, 23-го он переедет в Соликамск. Попасть на выставку можно бесплатно, но необходимо зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф.