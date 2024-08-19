19 августа 2024

Пермяки исследуют уникальный поезд Победы. Фото, видео

В Пермь прибыла иммерсивная выставка-музей «Поезд Победы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд победы. Пермь, вов, музей, поезд победы
Поезд Победы пробудет в перми до 22 августа Фото:

В Пермь прибыл «Поезд Победы» — уникальная передвижная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. В 10 вагонах состава размещены экспозиции о различных аспектах жизни в те годы. Одним из первых зрителей выставки стал фотокорреспондент URA.RU.

«Экскурсия крайне эмоциональная, манекены очень реалистичны. Выставка действительно заставляет задуматься. Организация на хорошем уровне, есть возможность взять аудиогид», — рассказал журналист.

«Поезд Победы» пробудет на станции Пермь-II до вечера 22 августа, 23-го он переедет в Соликамск. Попасть на выставку можно бесплатно, но необходимо зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф.

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В Пермь прибыл «Поезд Победы» — уникальная передвижная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. В 10 вагонах состава размещены экспозиции о различных аспектах жизни в те годы. Одним из первых зрителей выставки стал фотокорреспондент URA.RU. «Экскурсия крайне эмоциональная, манекены очень реалистичны. Выставка действительно заставляет задуматься. Организация на хорошем уровне, есть возможность взять аудиогид», — рассказал журналист. «Поезд Победы» пробудет на станции Пермь-II до вечера 22 августа, 23-го он переедет в Соликамск. Попасть на выставку можно бесплатно, но необходимо зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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