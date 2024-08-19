Пермяки исследуют уникальный поезд Победы. Фото, видео

В Пермь прибыла иммерсивная выставка-музей «Поезд Победы»

20 августа 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Поезд Победы пробудет в перми до 22 августа Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Пермь прибыл «Поезд Победы» — уникальная передвижная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. В 10 вагонах состава размещены экспозиции о различных аспектах жизни в те годы. Одним из первых зрителей выставки стал фотокорреспондент URA.RU. «Экскурсия крайне эмоциональная, манекены очень реалистичны. Выставка действительно заставляет задуматься. Организация на хорошем уровне, есть возможность взять аудиогид», — рассказал журналист. «Поезд Победы» пробудет на станции Пермь-II до вечера 22 августа, 23-го он переедет в Соликамск. Попасть на выставку можно бесплатно, но необходимо зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермь прибыл «Поезд Победы» — уникальная передвижная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. В 10 вагонах состава размещены экспозиции о различных аспектах жизни в те годы. Одним из первых зрителей выставки стал фотокорреспондент URA.RU. «Экскурсия крайне эмоциональная, манекены очень реалистичны. Выставка действительно заставляет задуматься. Организация на хорошем уровне, есть возможность взять аудиогид», — рассказал журналист. «Поезд Победы» пробудет на станции Пермь-II до вечера 22 августа, 23-го он переедет в Соликамск. Попасть на выставку можно бесплатно, но необходимо зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф.