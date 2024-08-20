Свердловский депутат Серебренников меняет менеджеров на отнятом у Гайсина фармзаводе

Депутат Серебрянников подключил ГК «Радуга» к консультациям «Уралбиофарма»

20 августа 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Александр Серебренников управляет «Уралбиофармом» с июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат свердловского заксобрания Александр Серебренников, получивший контроль над заводом «Уралбиофарм», привлек к консультациям группу компаний «Радуга», которой сам долгое время владел. Только за июль ей за услуги заплатили 3,6 млн рублей, следует из документов, копия которых есть в распоряжении URA.RU. «В рамках договора [между ГК „Радуга“ и АО „Уралбиофарм“] оказываются следующие консультационные услуги: по правовым вопросам в области гражданского/трудового/корпоративного/административного/уголовного права; налоговое и бухгалтерское консультирование; по вопросам кадрового делопроизводства; управленческое консультирование; экономическое и финансовое консультирование […] и иные консультационные услуги», — говорится в договоре. Он был заключен в конце июня, а уже в июле «Радуга» получила за свои услуги сначала 600 тысяч рублей, затем 1 млн и 2 млн рублей. Сотрудники предприятия предполагают, что договор будут пролонгировать каждый месяц, так как конкретная сумма там не прописана. Целесообразность привлечения «Радуги» многие не понимают. Более того, видят в этом конфликт интересов. «Даже если речь идет об аудите, в этом году сторонняя компания уже делала его в мае. Еще раньше был внутренний аудит. Это нецелесообразно — подключать „Радугу“, возникает вопрос, почему именно она? Это конфликт интересов», — выразил мнение один из сотрудников. По одной версии, эти управленческие решения связаны с желанием Серебренникова вывести предприятие из кризиса. По другой, он целенаправлено проводит кампанию по снижению стоимости актива с целью его дальнейшего выкупа. Предприятие стоит в плане приватизации на ближайшие два года. Серебренников временно исполняет обязанности гендиректора «Уралбиофарма» с начала июля — по доверенности от Росимущества. Раньше предприятием, которое выпускает лекарства, владел известный бизнесмен, экс-депутат Госдумы Малик Гайсин, но в 2023-м году завод национализировали. За короткий срок Серебренников уволил многих сотрудников. «Радуга» (в группу компаний также входит сеть аптек) принадлежала Серебренникову до середины мая, затем он продал ее, назвав убыточной. Покупателем выступила новосибирская аптечная сеть «Витана», тем не менее, договор «Уралбиофарма» в лице Серебренникова с ГК «Радуга» заключен через Любовь Табуркину. Согласно открытым источникам, она уже много лет работает в УК «Радуга», в последние годы — в должности заместителя директора по финансам. Сам Серебренников комментировать ситуацию не стал, сославшись на занятость. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат свердловского заксобрания Александр Серебренников, получивший контроль над заводом «Уралбиофарм», привлек к консультациям группу компаний «Радуга», которой сам долгое время владел. Только за июль ей за услуги заплатили 3,6 млн рублей, следует из документов, копия которых есть в распоряжении URA.RU. «В рамках договора [между ГК „Радуга“ и АО „Уралбиофарм“] оказываются следующие консультационные услуги: по правовым вопросам в области гражданского/трудового/корпоративного/административного/уголовного права; налоговое и бухгалтерское консультирование; по вопросам кадрового делопроизводства; управленческое консультирование; экономическое и финансовое консультирование […] и иные консультационные услуги», — говорится в договоре. Он был заключен в конце июня, а уже в июле «Радуга» получила за свои услуги сначала 600 тысяч рублей, затем 1 млн и 2 млн рублей. Сотрудники предприятия предполагают, что договор будут пролонгировать каждый месяц, так как конкретная сумма там не прописана. Целесообразность привлечения «Радуги» многие не понимают. Более того, видят в этом конфликт интересов. «Даже если речь идет об аудите, в этом году сторонняя компания уже делала его в мае. Еще раньше был внутренний аудит. Это нецелесообразно — подключать „Радугу“, возникает вопрос, почему именно она? Это конфликт интересов», — выразил мнение один из сотрудников. По одной версии, эти управленческие решения связаны с желанием Серебренникова вывести предприятие из кризиса. По другой, он целенаправлено проводит кампанию по снижению стоимости актива с целью его дальнейшего выкупа. Предприятие стоит в плане приватизации на ближайшие два года. Серебренников временно исполняет обязанности гендиректора «Уралбиофарма» с начала июля — по доверенности от Росимущества. Раньше предприятием, которое выпускает лекарства, владел известный бизнесмен, экс-депутат Госдумы Малик Гайсин, но в 2023-м году завод национализировали. За короткий срок Серебренников уволил многих сотрудников. «Радуга» (в группу компаний также входит сеть аптек) принадлежала Серебренникову до середины мая, затем он продал ее, назвав убыточной. Покупателем выступила новосибирская аптечная сеть «Витана», тем не менее, договор «Уралбиофарма» в лице Серебренникова с ГК «Радуга» заключен через Любовь Табуркину. Согласно открытым источникам, она уже много лет работает в УК «Радуга», в последние годы — в должности заместителя директора по финансам. Сам Серебренников комментировать ситуацию не стал, сославшись на занятость.