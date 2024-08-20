Генерал Попов, обвиненный в мошенничестве, готов отправиться на СВО

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который проходит по делу о мошенничестве, заявил, что готов отправиться на СВО, если командование ВС РФ решит, что его помощь необходима. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Зовут — иди, не зовут — не напрашивайся», — сказал Иван Попов, отвечая на вопросы журналистов после судебного заседания, передает telegram-канал. Суд перевел под домашний арест генерал-майора до 11 октября.
Ранее URA.RU сообщало о том, что графологическая экспертиза подтвердила подделку подписи бывшего командующего 58-й армией генерал-майора. Он обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.
По версии следствия, Иван Попов похитил более 1,7 тысячи тонн металла. Сам генерал вину не признает. Недавно СК попросил военного побыстрее ознакомиться с документами дела.
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