Генерал Попов, обвиненный в мошенничестве, готов отправиться на СВО

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Обвиняемый в мошенничестве бывший командующий предлагает свои условия выхода на свободу, архивное фото
Обвиняемый в мошенничестве бывший командующий предлагает свои условия выхода на свободу, архивное фото Фото:
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Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который проходит по делу о мошенничестве, заявил, что готов отправиться на СВО, если командование ВС РФ решит, что его помощь необходима. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Зовут — иди, не зовут — не напрашивайся», — сказал Иван Попов, отвечая на вопросы журналистов после судебного заседания, передает telegram-канал. Суд перевел под домашний арест генерал-майора до 11 октября.

Ранее URA.RU сообщало о том, что графологическая экспертиза подтвердила подделку подписи бывшего командующего 58-й армией генерал-майора. Он обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, Иван Попов похитил более 1,7 тысячи тонн металла. Сам генерал вину не признает. Недавно СК попросил военного побыстрее ознакомиться с документами дела.

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Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который проходит по делу о мошенничестве, заявил, что готов отправиться на СВО, если командование ВС РФ решит, что его помощь необходима. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Зовут — иди, не зовут — не напрашивайся», — сказал Иван Попов, отвечая на вопросы журналистов после судебного заседания, передает telegram-канал. Суд перевел под домашний арест генерал-майора до 11 октября. Ранее URA.RU сообщало о том, что графологическая экспертиза подтвердила подделку подписи бывшего командующего 58-й армией генерал-майора. Он обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, Иван Попов похитил более 1,7 тысячи тонн металла. Сам генерал вину не признает. Недавно СК попросил военного побыстрее ознакомиться с документами дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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