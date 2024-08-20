Подпись арестованного генерала Попова была подделана в документах

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Иван Попов не ставил свою подпись в документах, показала экспертиза
Иван Попов не ставил свою подпись в документах, показала экспертиза Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Графологическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, показала, что подписи в документах не принадлежат ему. Об этом сообщил ТАСС адвокат генерала Сергей Буйновский.

«Почерковедческая экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, показала, что в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться», — приводит ТАСС слова адвоката. Буйновский утверждает, что таким образом обвинения основаны не на прямых, а на косвенных доказательствах.

Генерал-майор Иван Попов обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, он похитил более 1,7 тысячи тонн металла. Сам Попов вину не признает. Ранее он находился в СИЗО, но его перевели на домашний арест. Недавно СК попросил генерала побыстрее ознакомиться с документами дела.

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Графологическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, показала, что подписи в документах не принадлежат ему. Об этом сообщил ТАСС адвокат генерала Сергей Буйновский. «Почерковедческая экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, показала, что в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться», — приводит ТАСС слова адвоката. Буйновский утверждает, что таким образом обвинения основаны не на прямых, а на косвенных доказательствах. Генерал-майор Иван Попов обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, он похитил более 1,7 тысячи тонн металла. Сам Попов вину не признает. Ранее он находился в СИЗО, но его перевели на домашний арест. Недавно СК попросил генерала побыстрее ознакомиться с документами дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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