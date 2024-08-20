Подпись арестованного генерала Попова была подделана в документах

Графологическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, показала, что подписи в документах не принадлежат ему. Об этом сообщил ТАСС адвокат генерала Сергей Буйновский.
«Почерковедческая экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, показала, что в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться», — приводит ТАСС слова адвоката. Буйновский утверждает, что таким образом обвинения основаны не на прямых, а на косвенных доказательствах.
Генерал-майор Иван Попов обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, он похитил более 1,7 тысячи тонн металла. Сам Попов вину не признает. Ранее он находился в СИЗО, но его перевели на домашний арест. Недавно СК попросил генерала побыстрее ознакомиться с документами дела.
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