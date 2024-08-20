Сырский сообщил Зеленскому неприятные новости об обстановке на линии фронта

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Сырский заявил, что на ореховском и приднепровском направлениях наблюдается тяжелая обстановка
Сырский заявил, что на ореховском и приднепровском направлениях наблюдается тяжелая обстановка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский проинформировал лидера страны Владимира Зеленского о тяжелой обстановке на фронте. Сырский отметил, что по всей линии боевого соприкосновения сохраняется сложная ситуация.

«По состоянию на 20 августа оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. <...> На ореховском и приднепровском направлениях обстановка напряженная», — заявил Сырский, выступая на Конгрессе местных и региональных властей, кадры выступления транслировались в эфире телеканала «Рада». В ходе своего доклада он также признал, что российские войска имеют преимущество в использовании артиллерийских боеприпасов по сравнению с украинской армией, соотношение составляет 3:1 за последние два месяца.

Ранее Сырский заявил о тяжелой обстановке на покровском направлении в Донецкой Народной Республике. На всем направлении продолжаются тяжелые бои.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский проинформировал лидера страны Владимира Зеленского о тяжелой обстановке на фронте. Сырский отметил, что по всей линии боевого соприкосновения сохраняется сложная ситуация. «По состоянию на 20 августа оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. <...> На ореховском и приднепровском направлениях обстановка напряженная», — заявил Сырский, выступая на Конгрессе местных и региональных властей, кадры выступления транслировались в эфире телеканала «Рада». В ходе своего доклада он также признал, что российские войска имеют преимущество в использовании артиллерийских боеприпасов по сравнению с украинской армией, соотношение составляет 3:1 за последние два месяца. Ранее Сырский заявил о тяжелой обстановке на покровском направлении в Донецкой Народной Республике. На всем направлении продолжаются тяжелые бои.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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