Сырский заявил о тяжелых боях на покровском направлении в ДНР

Обстановка на покровском направлении остается напряженной. Продолжаются тяжелые бои в Покровске и Торецке. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«На покровском направлении продолжаются тяжелые бои», — написал Сырский в telegram-канале. Информацию о ситуации на фронте он доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее Генштаб Украины назвал покровское направление самой горячей точкой на линии боевого соприкосновения. О том же заявил и сам президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул необходимость усиления позиций на этом направлении. По данным «Царьграда», ситуация на линия фронта остается «катастрофической» и может привести к вынужденному отступлению украинской армии.
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