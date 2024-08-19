Сырский заявил о тяжелых боях на покровском направлении в ДНР

19 августа 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Александр Сырский отметил ухудшение обстановки на покровском направлении Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстановка на покровском направлении остается напряженной. Продолжаются тяжелые бои в Покровске и Торецке. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «На покровском направлении продолжаются тяжелые бои», — написал Сырский в telegram-канале. Информацию о ситуации на фронте он доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее Генштаб Украины назвал покровское направление самой горячей точкой на линии боевого соприкосновения. О том же заявил и сам президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул необходимость усиления позиций на этом направлении. По данным «Царьграда», ситуация на линия фронта остается «катастрофической» и может привести к вынужденному отступлению украинской армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обстановка на покровском направлении остается напряженной. Продолжаются тяжелые бои в Покровске и Торецке. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «На покровском направлении продолжаются тяжелые бои», — написал Сырский в telegram-канале. Информацию о ситуации на фронте он доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее Генштаб Украины назвал покровское направление самой горячей точкой на линии боевого соприкосновения. О том же заявил и сам президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул необходимость усиления позиций на этом направлении. По данным «Царьграда», ситуация на линия фронта остается «катастрофической» и может привести к вынужденному отступлению украинской армии.