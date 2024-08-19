Сырский заявил о тяжелых боях на покровском направлении в ДНР

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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Александр Сырский отметил ухудшение обстановки на покровском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обстановка на покровском направлении остается напряженной. Продолжаются тяжелые бои в Покровске и Торецке. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«На покровском направлении продолжаются тяжелые бои», — написал Сырский в telegram-канале. Информацию о ситуации на фронте он доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее Генштаб Украины назвал покровское направление самой горячей точкой на линии боевого соприкосновения. О том же заявил и сам президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул необходимость усиления позиций на этом направлении. По данным «Царьграда», ситуация на линия фронта остается «катастрофической» и может привести к вынужденному отступлению украинской армии.

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Обстановка на покровском направлении остается напряженной. Продолжаются тяжелые бои в Покровске и Торецке. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «На покровском направлении продолжаются тяжелые бои», — написал Сырский в telegram-канале. Информацию о ситуации на фронте он доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее Генштаб Украины назвал покровское направление самой горячей точкой на линии боевого соприкосновения. О том же заявил и сам президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул необходимость усиления позиций на этом направлении. По данным «Царьграда», ситуация на линия фронта остается «катастрофической» и может привести к вынужденному отступлению украинской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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