20 августа 2024

Путин напомнил, кем был для него отец Рамзана Кадырова

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин рассказал о своей дружбе с отцом Кадырова
Путин рассказал о своей дружбе с отцом Кадырова Фото:

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Чеченскую Республику почтил память первого президента региона Ахмата Кадырова, назвав его своим другом и выразив признание его заслугам перед чеченским народом. Об этом сообщает ТАСС.

«Он мой друг, ваш родственник близкий», — обратился Путин к встретившему его у могилы двоюродному брату Ахмата Кадырова, Хож-Ахмеду Кадырову. Слова российского лидера передает ТАСС.

Путин вспомнил Ахмата-Хаджи Кадырова как преданного человека, отметив его мужество и вклад в спасение чеченского народа. Путин подчеркнул значимость личной жертвы Кадырова в процессе прекращения конфликта на Северном Кавказе.

Ахмат-Хаджи Кадыров, игравший ключевую роль в процессе мирного урегулирования в Чечне и противостоянии сепаратистскому движению, стал жертвой теракта 9 мая 2004 года. На следующий день после трагедии Путин посмертно присвоил Кадырову звание Героя России за его личный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе.

Путин ранее выразил благодарность и пожелал удачи добровольцам, проходящим подготовку в Российском университете спецназа в Чечне, которые скоро отправятся в зону специальной военной операции. По его словам, если бойцы приняли решение защищать Родину, то они уже победили.

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Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Чеченскую Республику почтил память первого президента региона Ахмата Кадырова, назвав его своим другом и выразив признание его заслугам перед чеченским народом. Об этом сообщает ТАСС. «Он мой друг, ваш родственник близкий», — обратился Путин к встретившему его у могилы двоюродному брату Ахмата Кадырова, Хож-Ахмеду Кадырову. Слова российского лидера передает ТАСС. Путин вспомнил Ахмата-Хаджи Кадырова как преданного человека, отметив его мужество и вклад в спасение чеченского народа. Путин подчеркнул значимость личной жертвы Кадырова в процессе прекращения конфликта на Северном Кавказе. Ахмат-Хаджи Кадыров, игравший ключевую роль в процессе мирного урегулирования в Чечне и противостоянии сепаратистскому движению, стал жертвой теракта 9 мая 2004 года. На следующий день после трагедии Путин посмертно присвоил Кадырову звание Героя России за его личный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе. Путин ранее выразил благодарность и пожелал удачи добровольцам, проходящим подготовку в Российском университете спецназа в Чечне, которые скоро отправятся в зону специальной военной операции. По его словам, если бойцы приняли решение защищать Родину, то они уже победили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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