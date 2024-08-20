Путин напомнил, кем был для него отец Рамзана Кадырова

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Чеченскую Республику почтил память первого президента региона Ахмата Кадырова, назвав его своим другом и выразив признание его заслугам перед чеченским народом. Об этом сообщает ТАСС.
«Он мой друг, ваш родственник близкий», — обратился Путин к встретившему его у могилы двоюродному брату Ахмата Кадырова, Хож-Ахмеду Кадырову. Слова российского лидера передает ТАСС.
Путин вспомнил Ахмата-Хаджи Кадырова как преданного человека, отметив его мужество и вклад в спасение чеченского народа. Путин подчеркнул значимость личной жертвы Кадырова в процессе прекращения конфликта на Северном Кавказе.
Ахмат-Хаджи Кадыров, игравший ключевую роль в процессе мирного урегулирования в Чечне и противостоянии сепаратистскому движению, стал жертвой теракта 9 мая 2004 года. На следующий день после трагедии Путин посмертно присвоил Кадырову звание Героя России за его личный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе.
Путин ранее выразил благодарность и пожелал удачи добровольцам, проходящим подготовку в Российском университете спецназа в Чечне, которые скоро отправятся в зону специальной военной операции. По его словам, если бойцы приняли решение защищать Родину, то они уже победили.
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