20 августа 2024

Путин в Чечне обратился к бойцам России по поводу отправки в зону СВО

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Путин пожелал удачи бойцам и от всего сердца поблагодарил их
Путин пожелал удачи бойцам и от всего сердца поблагодарил их Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин встретился в Чечне с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа и вскоре отправятся в зону СВО. Он обратился к ним с благодарностью и пожелал удачи, передает пресс-служба Кремля.

«В разные времена, даже самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа. <…> У вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили. <…> Хочу вас поблагодарить за [это] и от всего сердца хочу пожелать вам удачи», — сказал Путин на встрече с российскими бойцами, его обращение было опубликовано пресс-службой Кремля в официальном telegram-канале.

Российский университет спецназа, расположенный в городе Гудермес, является многофункциональным образовательным комплексом. Он оборудован по последнему слову техники и предлагает обучение по различным направлениям, включая огневую, тактико-специальную и воздушно-десантную подготовку.

С начала специальной военной операции на базе университета было обучено более 18,6 тысячи добровольцев. Разработанные курсы ускоренной боевой подготовки охватывают не только тактические и физические аспекты, но и медицинскую подготовку, психологическую устойчивость и другие ключевые области.

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Президент РФ Владимир Путин встретился в Чечне с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа и вскоре отправятся в зону СВО. Он обратился к ним с благодарностью и пожелал удачи, передает пресс-служба Кремля. «В разные времена, даже самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа. <…> У вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили. <…> Хочу вас поблагодарить за [это] и от всего сердца хочу пожелать вам удачи», — сказал Путин на встрече с российскими бойцами, его обращение было опубликовано пресс-службой Кремля в официальном telegram-канале. Российский университет спецназа, расположенный в городе Гудермес, является многофункциональным образовательным комплексом. Он оборудован по последнему слову техники и предлагает обучение по различным направлениям, включая огневую, тактико-специальную и воздушно-десантную подготовку. С начала специальной военной операции на базе университета было обучено более 18,6 тысячи добровольцев. Разработанные курсы ускоренной боевой подготовки охватывают не только тактические и физические аспекты, но и медицинскую подготовку, психологическую устойчивость и другие ключевые области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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