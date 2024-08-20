Зарубежные дизайнеры представили свои коллекции на показе в Ельцин Центре

Модели надели одежду брендов из Африки, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и России Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ельцин Центре в Екатеринбурге 20 августа прошел показ зарубежных и российских дизайнеров в рамках Международной недели моды UF LAB. Модели надели одежду брендов из Африки, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе U’FASHION.

«Изделия Moel Bosh и Suzani by Kasimbaeva в разное время были представлены на показах в Москве, Милане, Париже, Риге, Ташкенте, Вашингтоне, Астане, Бишкеке, Лондоне и на Венецианской биеннале. В Екатеринбурге дизайнеры Зухра Инат и Мадина Касымбаева показали совместную коллекцию „Преемственность поколений“ в рамках новой коллаборации», — говорится в сообщении.

Бренд из ЮАР Urban Zulu представил на показе идею городского рая — тематика вещей связана с природой, репрезентованной как главный ресурс и богатство африканцев. Для женщин дизайнеры создали платья и рубашки с расклешенными рукавами, а для мужчин — куртки, поло и костюмы. Марка использует собственные ткани и традиционные для Африки принты.

Дизайнер Дильноза Умирзакова из Узбекистана показала коллекцию изделий в национальном стиле. Вещи бренда Anor Couture из этой серии изготовлены техникой «зардузи» — вышивкой золотыми нитями. Дизайнеры Татьяна Ефремова (T.Efremova) и Ирина Ромбальская (IRRA) в своих коллекциях сконцентрировались на оттенках металла, а модели бренда ARUNAZ окутали себя легкими тканями, подчеркивающими самобытность культуры Казахстана.

Уральский бренд HARD представил новую коллекцию на осенне-зимний сезон 2024—2025 года. Одежда, не ограничивающая свободу движений, которая подойдет как для серьезных встреч, так и для развлечения — идея данного показа.

Международная неделя моды UF LAB открылась в музейном комплексе в Верхней Пышме 19 августа. Более пяти тысяч участников собрались на Урале, чтобы обсудить тренды и представить свои коллекции. В город также приехали десятки звезд. О том, как прошел первый день показов — в материале URA.RU.