Бузова, Чурикова, Зверев собрались в Верхней Пышме, чтобы доказать: Урал — новая столица моды. Фото

В Верхней Пышме открылась Международная неделя моды UF LAB

19 августа 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Первый показ прошел в Верхней Пышме Фото предоставлено организаторами UF LAB Музейный комплекс в Верхней Пышме (Свердловская область) на один вечер превратился в площадку для модных показов. С подачи губернатора Евгения Куйвашева более пяти тысяч участников из 15 государств собрались на Урале, чтобы обсудить тренды и представить свои коллекции в рамках Международной недели моды U’Fashion. О том, как прошло уникальное для региона мероприятие, — в репортаже URA.RU. Первые именитые гости начали прибывать к музейному комплексу в районе шести часов вечера. Одним из первых на модный показ явился стилист Сергей Зверев, которого можно было увидеть издалека — он был в блестящем костюме с короной на голове и выделялся больше всех. В холле музея компанию ему составила балерина Анастасия Волочкова. Как по секрету рассказали организаторы, селебрити, узнав о масштабном событии, решили приехать на Урал по своей инициативе. Ольга Бузова прибыла на показы в ярком розовом платье Фото предоставлено организаторами UF LAB Среди приглашенных звезд в первых рядах также были замечены известные телеведущие Яна Чурикова, Юлия Барановская, блогер Марина Филатова, обозреватель моды Чума Вечеринка (настоящее имя — Виктория Чуманова), актриса Диана Пожарская, певицы Виктория Дайнеко, Ольга Бузова, стилист Николай Овечкин и визажист Елена Крыгина. Они внимательно наблюдали за показом и регулярно фиксировали происходящее. Тем временем модель Мария Миногарова не только стала почетным гостем гала-показа, но и поучаствовала в нем: девушка представила публике одежду российского бренда RUBAN, в котором дизайнеры Алиса и Юлия Рубан делают акцент на натуральных тканях, актуальных фасонах и сдержанных цветах. В коридорах под выступление Moller Jazz Show в перерывах знаменитости то и дело обменивались приветствиями и объятиями, давали друг другу интервью и делились впечатлениями от увиденного. А посмотреть было на что — ярким участником UF GALA стал бренд MAXHOSA AFRICA из ЮАР, который представил яркие наряды с узорами южноафриканского племени Коса. Не переставали гости снимать и моделей, одетых в струящиеся одеяния от Yulia Skalatskaya. Сам губернатор Куйвашев, договорившийся с промышленниками о предоставлении площадки, быть не смог. От его имени выступал заместитель — Дмитрий Ионин. Он заявил, что одна из основных задач проекта — популяризация российских брендов и формирование образа Урала как столицы моды. «Мы будем создавать маркетплейс уральских брендов, продвигать их и продолжать знакомство. Наша задача — показать всему миру, что Урала — это мода», — рассказал Ионин. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов признался, что и сам носит вещи российских брендов Фото предоставлено организаторами UF LAB Исключительность события отметил и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов — один из основных участников оргкомитета. «Все мы прекрасно понимаем то, что многие западные бренды покинули Россию, но оказалось, что у нас очень много талантливых дизайнеров, людей, которые работают в fashion-индустрии. У нашего губернатора Евгения Владимировича [Куйвашева] возникла идея сделать большое мероприятие, международную неделю моды, которая бы позволила и показать возможности дизайнеров, и встретиться специалистам fashion-индустриии обсудить актуальные темы развития моды, и показать, что Екатеринбург — это современный и динамичный город», — обратил внимание Орлов. Кроме этого, мэр на собственном примере доказал, что российские бренды пользуются популярностью даже у представителей власти. Он поделился, что «уже много лет» носит спортивные вещи от уральского дизайнера Дмитрия Шишкина: «Я люблю активный образ жизни, поэтому для меня, честно говоря, это лучшая одежда». В перспективе U’FASHION впишут в ежегодную событийную программу региона. Впереди у звездных гостей показы в «Гринвиче», «Синара Центре», Дворце молодежи и креативном кластере «Домна». Мероприятия продлятся до 23 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музейный комплекс в Верхней Пышме (Свердловская область) на один вечер превратился в площадку для модных показов. С подачи губернатора Евгения Куйвашева более пяти тысяч участников из 15 государств собрались на Урале, чтобы обсудить тренды и представить свои коллекции в рамках Международной недели моды U’Fashion. О том, как прошло уникальное для региона мероприятие, — в репортаже URA.RU. Первые именитые гости начали прибывать к музейному комплексу в районе шести часов вечера. Одним из первых на модный показ явился стилист Сергей Зверев, которого можно было увидеть издалека — он был в блестящем костюме с короной на голове и выделялся больше всех. В холле музея компанию ему составила балерина Анастасия Волочкова. Как по секрету рассказали организаторы, селебрити, узнав о масштабном событии, решили приехать на Урал по своей инициативе. Среди приглашенных звезд в первых рядах также были замечены известные телеведущие Яна Чурикова, Юлия Барановская, блогер Марина Филатова, обозреватель моды Чума Вечеринка (настоящее имя — Виктория Чуманова), актриса Диана Пожарская, певицы Виктория Дайнеко, Ольга Бузова, стилист Николай Овечкин и визажист Елена Крыгина. Они внимательно наблюдали за показом и регулярно фиксировали происходящее. Тем временем модель Мария Миногарова не только стала почетным гостем гала-показа, но и поучаствовала в нем: девушка представила публике одежду российского бренда RUBAN, в котором дизайнеры Алиса и Юлия Рубан делают акцент на натуральных тканях, актуальных фасонах и сдержанных цветах. В коридорах под выступление Moller Jazz Show в перерывах знаменитости то и дело обменивались приветствиями и объятиями, давали друг другу интервью и делились впечатлениями от увиденного. А посмотреть было на что — ярким участником UF GALA стал бренд MAXHOSA AFRICA из ЮАР, который представил яркие наряды с узорами южноафриканского племени Коса. Не переставали гости снимать и моделей, одетых в струящиеся одеяния от Yulia Skalatskaya. Сам губернатор Куйвашев, договорившийся с промышленниками о предоставлении площадки, быть не смог. От его имени выступал заместитель — Дмитрий Ионин. Он заявил, что одна из основных задач проекта — популяризация российских брендов и формирование образа Урала как столицы моды. «Мы будем создавать маркетплейс уральских брендов, продвигать их и продолжать знакомство. Наша задача — показать всему миру, что Урала — это мода», — рассказал Ионин. Исключительность события отметил и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов — один из основных участников оргкомитета. «Все мы прекрасно понимаем то, что многие западные бренды покинули Россию, но оказалось, что у нас очень много талантливых дизайнеров, людей, которые работают в fashion-индустрии. У нашего губернатора Евгения Владимировича [Куйвашева] возникла идея сделать большое мероприятие, международную неделю моды, которая бы позволила и показать возможности дизайнеров, и встретиться специалистам fashion-индустриии обсудить актуальные темы развития моды, и показать, что Екатеринбург — это современный и динамичный город», — обратил внимание Орлов. Кроме этого, мэр на собственном примере доказал, что российские бренды пользуются популярностью даже у представителей власти. Он поделился, что «уже много лет» носит спортивные вещи от уральского дизайнера Дмитрия Шишкина: «Я люблю активный образ жизни, поэтому для меня, честно говоря, это лучшая одежда». В перспективе U’FASHION впишут в ежегодную событийную программу региона. Впереди у звездных гостей показы в «Гринвиче», «Синара Центре», Дворце молодежи и креативном кластере «Домна». Мероприятия продлятся до 23 августа.