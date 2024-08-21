ВТБ: у мошенников появилась новая схема с арендой банковских карт

ВТБ выявил новую схему мошенничества, при которой злоумышленники арендуют банковские карты у так называемых дропов для вывода похищенных средств. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«Сторонние карты для зачислений мошенники берут в аренду у простых пользователей (так называемых дропов — подставное лицо, на счет которого зачисляются похищенные средства), убеждая их, что это безопасно», — передает сообщение ВТБ РИА Новости. Отмечается, что раньше злоумышленники выкупали карты, а затем избавлялись от них, теперь они арендуют их, таким образом перекладывая ответственность за преступления на владельцев карт.
Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин объяснил, что мошенники убеждают дропов в безопасности передачи банковских карт и доступа к банковским сервисам, обещая легкий заработок. Однако такая передача карт может привести к серьезным последствиям, включая попадание в черные списки банков и соучастие в преступлении. Ревякин также предупредил о риске стать жертвой мошенников, которые могут оформить кредиты на данные дропов и оставить их в должниках.
Ранее директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук рассказал, что в России появились новые схемы телефонных мошенничеств. По его словам, злоумышленники создали целые сети «дропперов» из детей, которые откликнулись на объявления о подработке и поделились данными своих банковских карт, передает 360.ru.
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