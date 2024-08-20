Екатерина Лунегова, вдова убитого в Китае многодетного екатеринбуржца Андрея Лунегова, похоронила своего супруга. Спустя два месяца после того, как мужчина погиб в драке за границей, ей удалось перевезти его прах в Россию и предать земле. Женщина рассказала корреспонденту URA.RU подробности этой истории.
"В воскресенье, 11 августа, вернулась после четырехдневного проживания в Китае обратно в Россию с прахом. Похоронили мужа в его родном городе — в Красноуфимске (Свердловская область)", — уточнила вдова.
Чтобы вывезти прах из-за границы, женщине пришлось преодолеть много сложностей: бюрократических, технических и финансовых. Все это время ей помогали нотариус и переводчик, которого она нашла в Забайкалье. В целом на возвращение тела мужа домой екатеринбурженке пришлось потратить один миллион 200 тысяч рублей.
"Сложности были на каждом шагу. Например, для транспортировки праха потребовались документы о том, что в урне нет посторонних предметов. Китайский следственный комитет сказал, что ничего не нужно, но консульство позвонило в МИД в Маньчжурии, там помогли и сделали документ. В итоге на таможне у меня ни разу не спросили ни одной справки, а ведь на эти бумаги было потрачено столько времени!" — привела пример женщина. Екатерина рассуждает, что могла бы не заниматься бюрократическими волокитами и не тратить уйму денег за лишние дни проживания в Китае.
Сейчас она ждет результаты судмедэкспертизы. По ее словам, от этого будет зависеть ход следствия дела и степень наказания подсудимого.
"Сейчас нужно дождаться справки о наличии или отсутствии у моего убитого мужа алкогольного опьянения. Разговаривала с Андреем накануне, у них там с выпивкой очень строго. Он должен был выезжать по работе на следующий день, и про алкоголь-то вообще речи не было. Их очень строго проверяют на таможне”, — уверяет вдова.
Свердловчанка намерена следить за ходом следствия. Она хочет, чтобы боец ММА, который убил ее мужа, выплатил моральную и материальную компенсацию и получил заслуженное наказание. В российском консульстве в Китае вдове не смогли разъяснить, каковы должны быть ее дальнейшие действия, поэтому женщина ищет экспертов и помощников сама. Ей важно, чтобы обвиняемый был наказан.
Трагедия произошла 26 июня. Многодетный екатеринбуржец Андрей Лунегов отправился в командировку в Маньчжурию со своим другом, на которого оформлено ИП по грузоперевозкам. В местном кафе у него случилась драка с бойцом ММА из Улан-Удэ, в которой екатеринбуржец получил серьезные травмы. В местной больнице ему провели трепанацию черепа, но случился отек мозга, и мужчина умер. Бурят задержан, сейчас сидит в китайском СИЗО в Маньжурии. Сейчас Екатерина одна воспитывает троих детей. В пособиях на ребенка ей отказали, аргументировав, что зарплата свердловчанки на тысячу рублей превышает доход.
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