Родственники Алена Делона не будут усыплять его собаку

Собаку Алена Делона не будут усыплять, о ней позаботятся близкие актера
Собаку французского актера Алена Делона по кличке Лубо не будут усыплять, несмотря на желание артиста. Об этом сообщили его родственники и заявили, что позаботятся о животном.
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«Не переживайте за Лубо! Многие отправили нам письма насчет судьбы собаки Алена Делона. Лубо не будут усыплять», — заявили родственники актера. Пост был опубликован в соцсети Х (бывший Twitter).
Ален Делон скончался 18 августа. Позже телеканал BFMTV сообщил, что его похоронят на этой недели в коммуне Души на севере Франции. Там же покоятся его 35 собак.
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