Родственники Алена Делона не будут усыплять его собаку

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Собаку Алена Делона не будут усыплять, о ней позаботятся близкие актера Фото:

Собаку французского актера Алена Делона по кличке Лубо не будут усыплять, несмотря на желание артиста. Об этом сообщили его родственники и заявили, что позаботятся о животном.

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BFMTV: Делона похоронят рядом с его 35 собаками. Фотогалерея

«Не переживайте за Лубо! Многие отправили нам письма насчет судьбы собаки Алена Делона. Лубо не будут усыплять», — заявили родственники актера. Пост был опубликован в соцсети Х (бывший Twitter).

Ален Делон скончался 18 августа. Позже телеканал BFMTV сообщил, что его похоронят на этой недели в коммуне Души на севере Франции. Там же покоятся его 35 собак.

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Собаку французского актера Алена Делона по кличке Лубо не будут усыплять, несмотря на желание артиста. Об этом сообщили его родственники и заявили, что позаботятся о животном. «Не переживайте за Лубо! Многие отправили нам письма насчет судьбы собаки Алена Делона. Лубо не будут усыплять», — заявили родственники актера. Пост был опубликован в соцсети Х (бывший Twitter). Ален Делон скончался 18 августа. Позже телеканал BFMTV сообщил, что его похоронят на этой недели в коммуне Души на севере Франции. Там же покоятся его 35 собак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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