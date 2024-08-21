Мигрантов, обвиняемых в убийстве челябинского школьника, оставили в СИЗО

Челябинский облсуд продлил арест мигрантов, зарезавших школьника у ТРК «Космос»

Половина обвиняемых не возражала против того, чтобы остаться за решеткой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами

Мигранты, обвиняемых в убийстве подростка возле челябинского ТРК «Космос», останутся под арестом до 25 ноября. Об этом передает 21 августа корреспондент URA.RU из зала заседаний областного суда.

Представитель гособвинения сообщил суду, что основания, по которым уроженцам Таджикистана выбрана и неоднократно продлевалась мера пресечения, не отпали. Предложив продлить ее еще раз — и сразу на три месяца. Трое из обвиняемых — Шахром Миров, Тоир Джалилов и Абдулвахоб Сабуров — сообщили, что не возражают. При этом их адвокаты просили перевести их под домашний арест.

Нажмиддин Имомов просил о снисхождении, апеллируя к болезни родных, благодарностям за работу дворником и тому, что сам явился в полицию после происшествия. Также ходатайствовали о более мягкой мере пресечения Ислом Ахмадов, Зоир Джалилов и Хуршед Одинаев. Однако суд счел более убедительными доводы силовиков.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства защитников. Продлить срок содержания под стражей Мирову, Сабурову, Имомову, Джалиловым, Ахмадову на 3 месяца. Продлить меру пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок Одинаеву», — зачитал решение судья, выйдя из совещательной комнаты.

Мигрантов задерживали постепенно в течение апреля прошлого года. Сначала в деле насчитывалось восемь фигурантов, обвиняемых в убийстве подростка у ТРК «Космос». Из всех задержанных частично признал вину только Миров. Трое из обвиняемых успели покинуть Россию и были объявлены в международный розыск. В частности, Шахзода Сатторова удалось задержать в Казахстане.

За время расследования троим обвиняемым — Джалилову, Ахмадову и Одинаеву — переквалифицировали обвинение в убийстве на статью о хулиганстве. Мирова, Джалилова, Сабурова и Имомова обвиняют по двум статьям об убийстве и хулиганстве. В СИЗО сейчас находятся шестеро, один остается под домашним арестом, вопрос о продлении меры пресечения экстрадированному из-за границы Сатторову будет рассматриваться отдельно.